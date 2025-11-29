شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی از نداشتن سیستم روشنایی در شهرک مدنی در میدان کوثر شهرستان همدان ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته شهروندخبرنگار ما میدان کوثر شهرک مدنی شهرستان همدان فاقد سیستم روشنایی است واین تاریکی مشکلاتی را برای اهالی این شهرک به وجود آورده است. از سوی دیگر در این میدان چاله‌ای وجود دارد که هر لحظه امکان سقوط افراد در این چاله وجود دارد و سلامت اهالی این شهرک را تهدید می‌کند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام اینجا میدان کوثردر شهرک مدنی شهرستان همدان است. در این میدان هیچ گونه روشنایی وجود ندارد. از سوی دیگر در همین میدان چاه بسیارعمیقی وجود دارد که هر لحظه احتمال سقوط افراد در این چاه وجود دارد و خطرآفرین است. خواهش می‌کنم رسیدگی کنید.

