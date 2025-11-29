باشگاه خبرنگاران جوان - امیر خلیلیخواه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین از پرداخت ۷ هزار و ۴۰۶ میلیارد ریال اعتبار تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه به ۴۲۱ طرح کارآفرینی در قزوین خبر داد و گفت: این تسهیلات تحولی بزرگ در بازار کار و اقتصاد استان ایجاد خواهد کرد.
وی ضمن ارائه گزارشی از عملکرد بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه بیان کرد: مهلت تعیین تکلیف منابع بازگشتی برای جذب منابع از اعتبارات تسهیلاتی تبصره ۱۸ قانون بودجه برای سه ماه آینده تمدید شده است.
وی ادامه داد: بانکهایی که منابع بازگشتی دارند، فرصت مییابند تا با توجه به تصویب کمیته استانی، تسهیلات را به طرحهای مصوب پرداخت کنند.
این مسئول با تقدیر از عملکرد پرداختی تسهیلات بانکهای عامل استان اضافه کرد: ۷۶۰ میلیارد ریال تسهیلات تبصره ۱۸ توسط بانکهای عامل طی ۲ هفته گذشته در استان قزوین پرداخت شده که نسبت جذب منابع پرداختی تسهیلات تبصره ۱۸ استان طی این مدت حدود هفت درصد افزایش یافته است.
خلیلیخواه بیان کرد: این تسهیلات مانند خون تازه در رگهای بنگاههای اقتصادی است و به آنها امکان میدهد تا برای خرید ماشینآلات، نوسازی خط تولید، تامین مواد اولیه و توسعه زیرساختها اقدام کنند.
وی افزود: راهاندازی و توسعه ۴۲۱ طرح، به صورت مستقیم و غیرمستقیم هزاران فرصت شغلی جدید ایجاد میکند و این مهمترین فایده اجتماعی طرح است که به کاهش نرخ بیکاری و افزایش قدرت خرید مردم منجر میشود، همچنین با فعال شدن این حجم از طرحها، ارزش افزوده استان به طور محسوسی افزایش مییابد که سهم استان قزوین را در اقتصاد ملی بیشتر کرده و رفاه عمومی را ارتقا میدهد.
خلیلیخواه گفت: تزریق این حجم از نقدینگی به بخشهای مولد و واقعی اقتصاد، از انباشت سرمایه در بخشهای غیرمولد مانند دلالی جلوگیری کرده و به توزیع عادلانهتر ثروت در استان کمک میکند، موفقیت این طرحها میتواند اثر نمایشی مثبتی داشته باشد و سایر سرمایهگذاران داخلی و خارجی را برای سرمایهگذاری در استان قزوین ترغیب کند.
این مسئول بیان کرد: از آنجا که این تسهیلات به طرحهای مختلف در بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات پرداخت شده، به تنوع بخشیدن به پایههای اقتصادی قزوین و کاهش وابستگی آن به یک یا ۲ بخش خاص کمک شایانی میکند و دیدن موفقیت این طرحها، انگیزه و جسارت دیگر افراد خلاق و دارای ایده را برای تبدیل ایدههای خود به کسبوکارها افزایش میدهد و فرهنگ کارآفرینی را نیز در استان نهادینه میکند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین بیان کرد: در مجموع این تسهیلات نه تنها یک حمایت مالی، بلکه یک سرمایهگذاری بلندمدت و هوشمند برای پایدارسازی اقتصاد، ایجاد اشتغال و تضمین آینده بهتر برای استان قزوین محسوب میشود.
منبع: ایرنا