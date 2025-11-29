معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به روند افزایشی ابتلا به آنفولانزار در استان گفت: در حال حاضر ۱۱۲ شهروند گیلانی مبتلا به آنفولانزا در مراکز درمانی استان بستری هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان _ دکتر سیدمهدی سلیمانی گفت: بر اساس آخرین آمارها، هم اکنون ۱۱۲ بیمار با علایم آنفولانزا و شبه آنفولانزا در بیمارستان‌های گیلان بستری هستند که از این تعداد، ۱۱ بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان قرار دارند.

وی افزود: سردرد، کوفتگی بدن، سرفه خشک، بی حالی، تب و مشکلات گوارشی در کودکان مانند تهوع و استفراغ از علایم بیمای ویروسی آنفولانزا است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: این بیماری ویروسی به آنتی بیوتیک نیاز ندارد مگر اینکه پزشک به دلیل عفونت ثانویه بیمار، آنتی بیوتیک تجویز کند.

دکتر سلیمانی از بیماران مبتلا به ویروس آنفولانزا خواست چنانچه در خانه بستری هستند با خواب کافی، نوشیدن مایعات فراوان، استفاده از مسکن و تب بُر، تغذیه مناسب، شستشوی مرتب دست‌ها با آب و صابون، پوشاندن بینی و دهان هنگام سرفه و عطسه، تهویه هوای منزل، و خودداری از روبوسی، درآغوش گرفتن و حتی دست دادن با دیگران، ضمن کمک به تسریع روند بهبودی خود، از انتشار ویروس این بیماری در محیط جلوگیری کنند.

وی گفت: شهروندان دارای بیماری‌های زمینه‌ای مانند دیابت و فشار خون و کسانی که شیمی درمانی انجام می‌دهند هم از حضور غیرضروری در مکان‌های شلوغ و اجتماع خودداری و در صورت ضرورت، از ماسک استفاده کنند.

منبع: خبرگزاری صداوسیما