دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آمل، دستور ممنوعیت اقامت شبانه در جنگل‌های این شهرستان و فعال‌سازی گشت‌های شبانه‌روزی را صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آمل، دستور ممنوعیت اقامت شبانه در جنگل‌های این شهرستان و فعال‌سازی گشت‌های شبانه‌روزی را صادر کرد.

حجت‌الله حاتمی روز شنبه در واکنش به بی‌احتیاطی گردشگران و وقوع آتش‌سوزی‌های متعدد در جنگل‌های استان، دستور ممنوعیت اقامت شبانه در جنگل‌های این شهرستان را صادر کرد.

وی گفت: این تصمیم با توجه به شرایط کم‌بارشی در فصل پاییز و افزایش حضور گردشگران در عرصه‌های طبیعی اتخاذ شده است.

دادستان آمل با اشاره به مبانی قانونی این تصمیم افزود: با استناد به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و قانون حفاظت از جنگل‌ها، توقف و اقامت شبانه افراد در عرصه‌های جنگلی غیرقانونی اعلام شده و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

حاتمی از تقویت گشت‌های شبانه‌روزی در مناطق مستعد حریق خبر داد و گفت: انتظار داریم تابلوهای هشدار در مبادی ورودی جنگل‌ها نصب و اطلاع‌رسانی گسترده‌ای در این زمینه انجام شود.

وی در ادامه با تأکید بر ممنوعیت کامل روشن کردن آتش توسط گردشگران، از نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی خواست تا با تجهیزات اولیه اطفای حریق آمادگی کامل داشته باشند.

حاتمی از رسانه‌ها نیز درخواست کرد با «انتشار هشدارهای پیشگیرانه و فرهنگ‌سازی» در زمینه حفظ جنگل‌ها مشارکت فعالانه داشته باشند.

برچسب ها: جنگل ، گردشگری
خبرهای مرتبط
فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی:
آتش‌سوزی اخیر حدود ۱۰ هکتار از اراضی جنگلی الیت چالوس را نابود کرد
تصاویری از مرال‌های هیرکانی + فیلم
آتش‌افروز هیرکانی دستگیر شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۸ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
چه حکم خوبی .شکر خدا .باید درتمام جنگل‌ها گشت شبانه روزی بگذارند تا اگر دچار حریق شد سریع اقدام کنند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۸ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
حتماازکارگذاشتن دوربینهای متعددوگشتهای مداوم پهپادی هم استفاده کنیدالبته درتمامی نقاط جنگلی وگردشگری ومهم درهمه جای کشور
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۶ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
من دیدم برخی محیط بانان پول می‌گیرند برای اقامت
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۸ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
حالا که همه جا سوخت؟ از اول نباید اجازه ورود بدین - کرونا خیلی خوب بود که باعث شد جنگلها و ... سالم بمانند
۰
۱
پاسخ دادن
کشف و ضبط ۴۰ تن خوراک دام فاسد در یک واحد مرغداری بابل
سالی طلایی برای برنج مازندران؛ وضعیت عرضه و تقاضا مناسب‌تر از سال‌های گذشته
انسداد مقطعی محور کندوان
استقبال از قهرمانان افتخارآفرین المپیک ناشنوایان و کم ناشنوایان ۲۰۲۵ توکیو در بابلسر + فیلم
دستگیری سارق سابقه‌دار توسط پلیس راه در محور کندوان
آخرین اخبار
دستگیری سارق سابقه‌دار توسط پلیس راه در محور کندوان
استقبال از قهرمانان افتخارآفرین المپیک ناشنوایان و کم ناشنوایان ۲۰۲۵ توکیو در بابلسر + فیلم
انسداد مقطعی محور کندوان
سالی طلایی برای برنج مازندران؛ وضعیت عرضه و تقاضا مناسب‌تر از سال‌های گذشته
کشف و ضبط ۴۰ تن خوراک دام فاسد در یک واحد مرغداری بابل
توقف فوری حفاری‌های غیرمجاز و برخورد قضایی با متخلفان
دستگیری اعضای باند سارقان اماکن خصوصی در محمودآباد
امدادرسانی هلال احمر مازندران به ۹۴ حادثه
پهلوگیری روزانه پنج فروند کشتی نهاده دامی در بندر امیرآباد
قهرمانی مقاوم در مسابقات فوتبال زیر ۱۴ سال باشگاه‌های بابلسر
اقامت شبانه گردشگران در جنگل‌های آمل ممنوع شد
ضبط ماینر‌های قاچاق در شهرستان سیمرغ