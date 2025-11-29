پنج فروند کشتی حامل نهاده‌های دامی روزانه در بندر امیرآباد پهلوگیری می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدعلی موسی پور مدیرکل بنادر و دریانوردی امیرآباد با اشاره به اینکه روزانه ۱۲ هزارتن انواع نهاده دامی از بندرامیرآباد به نقاط مختلف کشور عرضه می‌شود، گفت: در هشت ماه نخست امسال بیش از یک میلیون و پانصد هزار تن انواع نهاده دامی از بندر امیرآباد توزیع شده است.

او با بیان اینکه هم اکنون ۴۵۰ هزار تن انواع نهاده دامی در سیلو و انبار‌های بندرامیرآباد وجود دارد، افزود: در بارگیری و تخلیه کالا‌های اساسی در بندر هیچ مانعی وجود ندارد.

موسی پور گفت: تسریع در بارگیری و تخلیه بندرامیرآباد در حوزه نهاده‌های دامی، کاهش قیمت در پرورش دام و ثبات قیمت در انواع فرآورده‌های دامی را بهمراه خواهد داشت.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: نهاده های دامی ، بندر امیرآباد بهشهر
خبرهای مرتبط
تامین نهاده‌های دامی کشور از بندر امیرآباد
هشدار جهاد کشاورزی مازندران، با متخلفان توزیع نهاده‌های دامی برخورد می‌شود
حمایت از دامداران در چالوس؛ بیش از ۵۶۹ تن نهاده دامی توزیع شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۲ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
شرم آور نیست که نهاده دامی را هم هر سال برای جیب برخی از ویژه خواران باید وارد کنیم.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۰ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
به چه دردی میخوره وقتی به دست کشاورز نمیرسه و همش احتکار میشه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۰ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
به چه دردی میخوره وقتی به دست کشاورز نمیرسه و همش احتکار میشه
۰
۰
پاسخ دادن
کشف و ضبط ۴۰ تن خوراک دام فاسد در یک واحد مرغداری بابل
سالی طلایی برای برنج مازندران؛ وضعیت عرضه و تقاضا مناسب‌تر از سال‌های گذشته
انسداد مقطعی محور کندوان
استقبال از قهرمانان افتخارآفرین المپیک ناشنوایان و کم ناشنوایان ۲۰۲۵ توکیو در بابلسر + فیلم
دستگیری سارق سابقه‌دار توسط پلیس راه در محور کندوان
آخرین اخبار
دستگیری سارق سابقه‌دار توسط پلیس راه در محور کندوان
استقبال از قهرمانان افتخارآفرین المپیک ناشنوایان و کم ناشنوایان ۲۰۲۵ توکیو در بابلسر + فیلم
انسداد مقطعی محور کندوان
سالی طلایی برای برنج مازندران؛ وضعیت عرضه و تقاضا مناسب‌تر از سال‌های گذشته
کشف و ضبط ۴۰ تن خوراک دام فاسد در یک واحد مرغداری بابل
توقف فوری حفاری‌های غیرمجاز و برخورد قضایی با متخلفان
دستگیری اعضای باند سارقان اماکن خصوصی در محمودآباد
امدادرسانی هلال احمر مازندران به ۹۴ حادثه
پهلوگیری روزانه پنج فروند کشتی نهاده دامی در بندر امیرآباد
قهرمانی مقاوم در مسابقات فوتبال زیر ۱۴ سال باشگاه‌های بابلسر
اقامت شبانه گردشگران در جنگل‌های آمل ممنوع شد
ضبط ماینر‌های قاچاق در شهرستان سیمرغ