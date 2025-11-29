باشگاه خبرنگاران جوان - محمدعلی موسی پور مدیرکل بنادر و دریانوردی امیرآباد با اشاره به اینکه روزانه ۱۲ هزارتن انواع نهاده دامی از بندرامیرآباد به نقاط مختلف کشور عرضه میشود، گفت: در هشت ماه نخست امسال بیش از یک میلیون و پانصد هزار تن انواع نهاده دامی از بندر امیرآباد توزیع شده است.
او با بیان اینکه هم اکنون ۴۵۰ هزار تن انواع نهاده دامی در سیلو و انبارهای بندرامیرآباد وجود دارد، افزود: در بارگیری و تخلیه کالاهای اساسی در بندر هیچ مانعی وجود ندارد.
موسی پور گفت: تسریع در بارگیری و تخلیه بندرامیرآباد در حوزه نهادههای دامی، کاهش قیمت در پرورش دام و ثبات قیمت در انواع فرآوردههای دامی را بهمراه خواهد داشت.
منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران