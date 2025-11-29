باشگاه خبرنگاران جوان - با فرارسیدن پاییز، سپیدان در استان فارس با جنگل‌های بلوط، باغ‌های سیب و آبشارهای خروشان، به یکی از جذاب‌ترین مقاصد گردشگری کشور تبدیل شده است؛ جایی که رنگ‌های زرد و نارنجی برگ‌ها، هوای مه‌آلود کوهستان و صدای چشمه‌های زلال، تجربه‌ای شاعرانه و آرامش‌بخش را برای مسافران رقم می‌زند.

پاییز سپیدان، تصویری شاعرانه از طبیعتی است که در میان کوه‌های زاگرس آرام گرفته است.

در این فصل، جنگل‌های بلوط و باغ‌های سیب و گردو، جامه‌ای از رنگ‌های زرد، نارنجی و قرمز بر تن می‌کنند.

هوای خنک و مه‌آلود صبحگاهی، با بوی خاک در کوچه‌باغ‌ها همراه می‌شود. رودخانه‌ها و چشمه‌های زلال سپیدان، در میان برگ‌های ریخته، صدایی دلنشین دارند که با سکوت کوهستان درهم می‌آمیزد.

روستا‌های اطراف، با خانه‌های کاهگلی حال‌وهوایی گرم و صمیمی به این پاییز سرد می‌بخشند.گردشگران در این فصل، برای دیدن آبشار‌های زیبای مارگون و چشمه‌های طبیعی، به سپیدان می‌آیند و در میان رنگ‌های پاییزی، تجربه‌ای ناب از آرامش و زیبایی طبیعت را لمس می‌کنند.

پاییز سپیدان، ترکیبی است از سکوت کوهستان، رنگ‌های گرم برگ‌ها، و خنکای نسیم که هر لحظه‌اش می‌تواند الهام‌بخش یک شعر یا نقاشی باشد.