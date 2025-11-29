باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پیت هگست، وزیر جنگ ایالات متحده، گزارش مربوط به دستور او برای انهدام شناوری که ادعا شده در سپتامبر در حال قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب بوده را «ساختگی، تحریک‌آمیز و توهین‌آمیز» خواند.

هگست در پستی در پلتفرم ایکس (X)، این اتهامات را «اخبار جعلی» و تلاشی برای «بی‌اعتبار کردن جنگجویان باورنکردنی ما که برای حفاظت از سرزمین مادری می‌جنگند» خواند و آن را محکوم کرد. او تأکید کرد: «عملیات فعلی ما در کارائیب تحت قانون ایالات متحده و حقوق بین‌الملل قانونی است و تمام اقدامات مطابق با قوانین درگیری مسلحانه بوده و توسط بهترین وکلای نظامی و غیرنظامی در تمام سطوح فرماندهی تأیید شده است.»

پیش از این، واشنگتن پست گزارش داده بود که در ماه سپتامبر، هگست دستور داده بود تا یک شناور که ادعا شده مواد مخدر را در سراسر دریای کارائیب حمل می‌کرده، دو بار مورد هدف قرار گیرد تا مطمئن شوند بازماندگان نمی‌توانند با کسی برای جمع‌آوری محموله تماس بگیرند.

منبع: اسکای نیوز