علائمی که نشان‌دهنده مشکلات تنفسی کودکان است + فیلم

فوق تخصص بیماری‌های ریه اطفال در خصوص مشکلات تنفسی کودکان توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت درخشان‌فر، فوق تخصص بیماری‌های ریه اطفال با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در مورد مشکلات تنفسی کودکان خصوصا در زمان آلودگی هوا نکاتی بیان کرد.

 

 

 

