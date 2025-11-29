باشگاه خبرنگاران جوان؛ مدیر کل راه‌آهن جنوب گفت: این محموله از ایستگاه راه‌آهن بندر امام خمینی بارگیری شده و از طریق واگن‌های مخزن‌دار، مسیر ریلی جنوب کشور را تا مرز ریلی شمتیغ طی خواهند کرد و سپس وارد کشور افغانستان شده تا ایستگاه روزنک (مجاور شهر هرات) ادامه سیر خواهند داد.

غلامحسین ولدی افزود: ین مسیر ترانزیتی با طول تقریبی ۲۱۴۸ کیلومتر، در مقایسه با حمل و نقل جاده‌ای، مزایای قابل توجهی از نظر صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌های لجستیکی دارد.

وی خاطر نشان کرد: راه‌آهن جنوب آمادگی دارد تا این حجم از عملیات را به صورت مستمر و ماهانه به منظور تأمین نیاز‌های سوختی و تجاری کشور همسایه، به انجام رساند.

