کارشناس هواشناسی کردستان: الگو‌های هواشناسی از بهبود بارش‌ها از نیمه آذر ماه خبر می‌دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریسا بهرامی- حسینی اظهار کرد: وضعیت جوی استان تا ظهر یکشنبه آرام و پایدار خواهد بود و طی این مدت در برخی نقاط به‌ویژه در ساعات اولیه روز، پدیده مه و کاهش دید پیش‌بینی می‌شود.

 وی افزود:  امروز و فردا آسمان استان کمی تا قسمتی ابری است و انتظار بارندگی نداریم اما از عصر و غروب یکشنبه و همچنین در روز دوشنبه یک سامانه بارشی وارد استان می‌شود که بارش‌های پراکنده و ضعیف، همراه با وزش باد گاهی شدید را به دنبال دارد.

کارشناس هواشناسی استان گفت: برای هفته آینده سامانه ها بارشی فعال تری در روزهای ۱۶ و۱۷ اذر ماه پیش بینی می شود. 

