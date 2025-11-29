باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- حسینی اظهار کرد: وضعیت جوی استان تا ظهر یکشنبه آرام و پایدار خواهد بود و طی این مدت در برخی نقاط به‌ویژه در ساعات اولیه روز، پدیده مه و کاهش دید پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: امروز و فردا آسمان استان کمی تا قسمتی ابری است و انتظار بارندگی نداریم اما از عصر و غروب یکشنبه و همچنین در روز دوشنبه یک سامانه بارشی وارد استان می‌شود که بارش‌های پراکنده و ضعیف، همراه با وزش باد گاهی شدید را به دنبال دارد.

کارشناس هواشناسی استان گفت: برای هفته آینده سامانه ها بارشی فعال تری در روزهای ۱۶ و۱۷ اذر ماه پیش بینی می شود.