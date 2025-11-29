باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی خضری معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری با اشاره به فعالیت بیش از ۴۸۵ هزار دستگاه ناوگان جاده‌ای برون‌شهری شامل اتوبوس، مینی‌بوس، کامیون، کامیونت، کشنده و تریلر براساس کارت هوشمند اظهار کرد: حدود ۱۴ تا ۱۷ هزار دستگاه از این ناوگان، عمری بیش از ۵۰ سال دارند؛ در حالی که سن فرسودگی آنها ۲۵ سال تعیین شده است.

وی با بیان اینکه تصمیم کارگروه آلودگی هوا و پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست منجر به انجام بررسی‌های مشترک میان وزارت نفت و سازمان راهداری شده است، افزود: بر اساس این بررسی‌ها مقرر شد ناوگان فرسوده طی یک سال از چرخه تردد خارج شود.

مشوق‌های مالی برای تسریع نوسازی کامیون‌ها و تریلرها

خضری با اشاره به آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده (۵۹) قانون برنامه هفتم گفت: اعطای مجوز واردات اتوبوس و کشنده جاده‌ای منوط به اسقاط یک دستگاه خودروی مشابه است و دولت واردات ناوگان سنگین را تنها در صورت ارائه گواهی اسقاط مجاز می‌داند.

وی در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد با اشاره به محدودیت‌های درنظرگرفته‌شده برای ناوگان بالای ۲۰ تن و بالای ۵۰ سال تصریح کرد: در این روند، ۱۸ گواهی اسقاط از سوی وزارت صمت صادر و ارزش لاشه خودرو به مالک پرداخت می‌شود.

معاون حمل‌ونقل سازمان همچنین طرح پاداش نقدی از محل فروش اوراق صرفه‌جویی انرژی را یکی دیگر از روش‌های تشویقی عنوان کرد و افزود: با احتساب ارزش ۶۰ میلیون تومانی گواهی اسقاط، ارزش لاشه و پاداش نقدی که بین یک میلیارد و ۲۰۰ تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برآورد شده، در مجموع حدود سه میلیارد تومان به مالکان ناوگان فرسوده پرداخت خواهد شد.

خضری در پایان ابراز امیدواری کرد: اجرای این طرح طی ۱۲ ماه آینده روند قابل‌قبولی داشته باشد و نوسازی ناوگان بین‌شهری نقش مهمی در کاهش آلودگی هوا ایفا کند.