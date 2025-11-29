باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیهای مبسوط به مناسبت روز جهانی همبستگی با ملت فلسطین، بر ضرورت تشدید تحرکات بینالمللی علیه سیاستهای اشغالگرانه و جنایتکارانه رژیم صهیونیستی تأکید کرد.
در این بیانیه که با بیانی شیوا و جامع به تشریح مواضع پرداخته، بر تقویت همهجانبه اشکال همبستگی با آرمان عادلانه فلسطین و حقوق مشروع این ملت برای دستیابی به آزادی و استقلال پافشاری شده است.
حماس با تقدیر از حرکتهای مردمی همراه با ملت فلسطین در سراسر جهان، از کلیه مواضع رسمی و مردمی حامی آرمان عادلانه فلسطین تجلیل کرد و خواستار یکپارچگی هرچه بیشتر تلاشها و حمایت از مبارزات ملت فلسطین تا محو کامل اشغال شد. این جنبش از تودههای ملت فلسطین و آزادیخواهان جهان درخواست کرد روز شنبه ۲۹ نوامبر را به عنوان روز جهانی تجدید تحرکات مردمی علیه اشغال صهیونیستی و نقضهای مکرر توافق آتشبس در نوار غزه، و همچنین تشدید ترور در کرانه باختری و قدس اشغالی قرار دهند.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «جامعه جهانی در روز جهانی همبستگی با ملت ما، در برابر نزدیک به هشت دهه اشغال فاشیستی، استعماری و جایگزینساز ایستاده است که با کشتارهای هولناک و جنایتهای سازمانیافته علیه ملت بیدفاع ما همراه بوده است. این اشغال، سادیسم و تجاوزگری خود را علیه ملت فلسطین و سرزمین، هویت، اصول و مقدسات آن به نمایش گذاشته است.»
حماس با اشاره به تصمیمها و سیاستهای ظالمانه بینالمللی که به رژیم صهیونیستی مشروعیت بخشیده، خاطرنشان کرد: «این میراث سنگین ظلم و جنایت، کشتار، آوارگی، شهرکسازی و یهودیسازی، دولتها و ملتهای جهان و نهادهای حقوقی، انسانی و رسانهای را در برابر مسئولیتی اخلاقی برای دفاع از حقوق مشروع ملت ما قرار میدهد که در رأس آنها پایان اشغال، تعیین سرنوشت و برپایی دولت فلسطینی با حاکمیت کامل و پایتختی قدس شریف است.»
این جنبش با اشاره به گذشت حدود پنجاه روز از اجرای توافق آتشبس، اعلام کرد: «رژیم اشغالگر فاشیست به نقضهای روزانه و عمدی خود از طریق ویرانسازی ساختمانها، گلولهباران توپخانهای، ترورها و جلوگیری از ورود کمکها ادامه میدهد. این رژیم نژادپرست همزمان تجاوز و طرحهای شهرکسازی و یهودیسازی خود را در کرانه باختری و قدس اشغالی تشدید میکند.»
حماس در ادامه با تأکید بر مواضع اساسی خود تصریح کرد:
- سرزمین فلسطین به مرکزیت قدس شریف و مسجد الاقصی مبارک برای همیشه فلسطینی خواهد ماند و هیچ مشروعیتی برای اشغالگر غاصب وجود ندارد
- آرمان فلسطین، آرمان رهایی ملی برای پایان دادن به طولانیترین اشغال استعماری در جهان است
- حقوق ملی فلسطین از جمله حق مقاومت در تمامی اشکال آن، حقوقی مشروع و غیرقابل چشمپوشی است
- جنایتهای مستمر اشغالگر با حمایت برخی قدرتهای جهانی نتوانسته است حقانیت آرمان فلسطین را محو کند
- غزه قهرمان با مقاومت اسطورهای خود در برابر جنگ و محاصره، نماد پایداری شده است
- حرکتهای مردمی جهانی باید با آغاز "موج دوم خشم"، همبستگی خود با آرمان فلسطین را تشدید کنند
این جنبش در پایان از آزادیخواهان جهان خواست با حضور گسترده در روز ۲۹ نوامبر، صدای اعتراض خود را علیه نقض آتشبس، تشدید ترور در کرانه باختری و جنایت علیه اسرای فلسطینی بلند کرده و برای گشودن گذرگاهها، ورود کمکها و آغاز بازسازی نوار غزه فشار بینالمللی ایجاد کنند.
منبع: المیادین