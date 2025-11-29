مدیرکل هواشناسی استان البرز با اعلام هشدار سطح نارنجی گفت: پایداری جوی سبب تشدید آلایندگی هوای استان طی سه روز آینده خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - حقی آبی گفت : بررسی نقشه های هواشناسی از پایداری جوی و تشدید آلودگی هوا از امروز تا پایان روز سه شنبه هفته جاری در استان البرز حکایت دارد.

وی ادامه داد: با توجه به نفوذ و تقویت بی سابقه و بیش از پیش پرارتفاع سطوح میانی جو و وزش بادهای موافق سطوح پایین ، ظرفیت انباشت آلاینده ها تا عصر سه شنبه هفته جاری در استان وجود دارد.

حقی آبی گفت : این وضعیت سبب کاهش کیفیت هوا برای تمام گروهها خواهد شد.

وی تاکید کرد: در این شرایط جوی عدم حضور مردم در فضای باز و کنترل منابع آلایندگی در استان البرز ضروری است.