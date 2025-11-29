مدیرکل هواشناسی استان البرز با اعلام هشدار سطح نارنجی گفت: پایداری جوی سبب تشدید آلایندگی هوای استان طی سه روز آینده خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - حقی آبی گفت : بررسی نقشه های هواشناسی از پایداری جوی و تشدید آلودگی هوا از امروز تا پایان روز سه شنبه هفته جاری در استان البرز حکایت دارد.

وی ادامه داد: با توجه به نفوذ و تقویت بی سابقه و بیش از پیش پرارتفاع سطوح میانی جو و وزش بادهای موافق سطوح پایین ، ظرفیت انباشت آلاینده ها تا عصر سه شنبه هفته جاری در استان وجود دارد.

حقی آبی گفت : این وضعیت سبب کاهش کیفیت هوا برای تمام گروهها خواهد شد.

وی تاکید کرد: در این شرایط جوی عدم حضور مردم در فضای باز و کنترل منابع آلایندگی در استان البرز ضروری است.

برچسب ها: هشدار هواشناسی ، آلاینده هوا
خبرهای مرتبط
علت خاموش بودن تابلو سنجش پارامتر‌های آلاینده هوا در میدان امام حسین (ع) شیراز چه بود؟
اجرای طرح پایش واحد‌های آلاینده هوا در غرب سمنان
فعالیت یکی از آلاینده های هوای دزفول متوقف شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
آزادی ۱۳ زندانی و بازگشت ۱۰۰ نفر با پابند الکترونیک به خانواده‌ها در ساوجبلاغ
تشدید آلایندگی هوا در البرز