باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش وزارت ورزش و جوانان؛ در دور هشتم رقابتهای استاندارد بیستوهفتمین دوره شطرنج نوجوانان آسیا در تایلند، ۱۲ شطرنجباز ایرانی برابر حریفان خود به برتری رسیدند و روز موفقی را برای تیم کشورمان رقم زدند.
مهدیار جانبراری، سید مهیار حسینی، آیهان رهبر، رادمان رضاپور، باراد احمدی، مهدیس اسدیکلام، طاها گلشانی، سارینا کوثری، ثنا شادانپور، زهرا پروین، ستایش کریمی و صبا کارگری در این دور پیروز شدند.
با نزدیک شدن به دور نهم و پایانی، چند تن از نمایندگان ایران در صورت پیروزی شانس حضور روی سکو یا کسب مدال را دارند: در بخش نونهالان مهدیار جانبراری و کیاشا محبوبی شانس سکو دارند. در زیر ۱۴ سال پسران باراد احمدی شانس اصلی کسب مدال برای ایران است.
همچنین در رده زیر ۱۸ سال دختران، ستایش کریمی و زهرا پروین شانس کسب مدال خواهند داشت.
ملیپوشان ایران فردا در دور پایانی به میدان میروند تا روز موفق خود را با کسب سکو و مدال تکمیل کنند.