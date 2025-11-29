باشگاه خبرنگاران جوان - مسن‌ترین خیاط بخش بندپی غربی شهرستان بابل استان مازندران سوژه شهروندخبرنگار ما شد. مقیم و فریبرز محسن تبار محسن‌ترین خیاط بخش بندپی غربی شهرستان بابل هستند که با هنر خیاطی خود نقش آفرینی کردند و با احداث کارگاه موجب اشتغال شدند. برادران محسن تبار که بیش از پنجاه سال است در این حرفه فعالیت دارند؛ با احداث این کارگاه کوچک موجب درآمدی برای خانواده خود و دیگران شدند.

گوشه‌هایی از این گفت و گوی صمیمانه را مشاهده کنید.

منبع: علی حاجی آقازاده سنگرودی - مازندران

