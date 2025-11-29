شهروندخبرنگار ما فیلمی از گفت و گوی صمیمانه با مسن‌ترین خیاط بخش بندپی غربی شهرستان بابل استان مازندران را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسن‌ترین خیاط بخش بندپی غربی شهرستان بابل استان مازندران سوژه شهروندخبرنگار ما شد. مقیم و فریبرز محسن تبار محسن‌ترین خیاط بخش بندپی غربی شهرستان بابل هستند که با هنر خیاطی خود نقش آفرینی کردند و با احداث کارگاه موجب اشتغال شدند. برادران محسن تبار که بیش از پنجاه سال است در این حرفه فعالیت دارند؛ با احداث این کارگاه کوچک موجب درآمدی برای خانواده خود و دیگران شدند.
گوشه‌هایی از این گفت و گوی صمیمانه را مشاهده کنید.

منبع: علی حاجی آقازاده سنگرودی - مازندران

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: سوژه خبری ، اشتغال آفرینی ، خیاطی
خبرهای مرتبط
محمد حیدری؛
تصاویری از هنر‌های دستی کارآفرین روستای مرندیز
شهروند خبرنگار فارس؛
تیشه به ریشه شهرک صنعتی شیراز با تخریب کارگاه‌های تولیدی + فیلم
مسعود ارس؛
کارآفرینان در پیچ و خم اجرای بند الف تبصره ۱۸
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گزارش تصویری از اعزام کاروان از شهر گهرو به مشهد مقدس
فیلمی از خودنمایی نارنگی بر روی درختان روستای حاجیکلا صنم
آخرین اخبار
فیلمی از خودنمایی نارنگی بر روی درختان روستای حاجیکلا صنم
گزارش تصویری از اعزام کاروان از شهر گهرو به مشهد مقدس
هدررفت آب اهالی شهرستان قیروکارزین را نگران کرد + فیلم
برگزاری شنبه های ام بنین در نوش آباد به روایت شهروندخبرنگار + فیلم
برگزاری رزمایش اقتدار بسیجیان لارستانی همراه با غبارروبی قبور مطهر شهدا
وضعیت ناگوار جاده کیاکلا و گلایه رانندگان + فیلم
رنجش خریداران مسکن مهر کاشمر از ۱۲ سال تاخیر در تحویل
فیلمی از گفت و گوی صمیمانه با مسن‌ترین خیاط بخش بندپی غربی در بابل
سفری معنوی به آستان مقدس امامزادگان سلیمان (ع) و حسن (ع) در آران و بیدگل + فیلم
تاریکی معابر اهالی شهرک مدنی کوثر همدان را به دردسر انداخت + فیلم