به گفته مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان، نسل جدید دستگاه‌های اندویورولوژی با بهره‌گیری از سیستم‌های پیشرفته درون‌بین و فناوری‌های تصویربرداری، امکان انجام جراحی‌های کلیه و مجاری ادراری را با کمترین تهاجم فراهم می‌کند.

در جراحی‌های اندویورولوژی، دسترسی دقیق و کم‌تهاجمی به کلیه و مجاری ادراری نقشی اساسی در درمان بیماران دارد. این روش‌ها که با بهره‌گیری از سیستم‌های درون‌بین و تجهیزات تصویربرداری پیشرفته انجام می‌شود، امکان ورود به بدن بدون برش‌های وسیع جراحی را فراهم می‌سازد.

در این شیوه‌ها، جراح از طریق مجرای ادرار یا با ایجاد سوراخی کوچک بر روی پوست، مسیر دستیابی به عضو هدف را باز می‌کند. روش‌هایی مانند پی‌سی‌ان‌ال و کیوآر و کیوال از جمله شناخته‌شده‌ترین تکنیک‌ها در جراحی‌های مرتبط با کلیه و مجاری فوقانی ادراری هستند. این مداخلات برای درمان مواردی همچون برداشت تومور، رفع انسداد یا اصلاح تنگی‌های ایجادشده در ناحیه پروستات و مجاری داخلی به کار گرفته می‌شود.

به‌کارگیری این فناوری‌ها، زمان جراحی و دوره نقاهت را کاهش می‌دهد و امکان دقت بیشتر در رزکسیون و درمان‌های درون‌مجرا را فراهم می‌آورد. جراحی اندویورولوژی امروز در زمره روش‌های استاندارد و کم‌تهاجم قرار گرفته و مسیر تازه‌ای در ارتقای کیفیت درمان‌های اورولوژی گشوده است.

