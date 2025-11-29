معاون وزیر نفت گفت: خودرو‌های جدید سهمیه و کارت سوخت دریافت خواهند کرد تا استفاده از کارت هوشمند شخصی افزایش یابد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- کرامت ویس کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، درباره سه‌نرخی شدن قیمت  بنزین اظهار داشت:  هیچ تغییری در میزان سهمیه و قیمت نرخ اول و دوم بنزین که خودرو‌ها دریافت می‌کنند، ایجاد نخواهد شد. به عنوان مثال، اگر خودرویی اکنون ۶۰ لیتر با نرخ اول و ۱۰۰ لیتر با نرخ دوم (۳۰۰۰ تومانی) دریافت می‌کند، این مقادیر تغییر نخواهد کرد.

وی با بیان اینکه  هدف اصلی این است که مردم از کارت هوشمند خود و سهمیه موجود در آن استفاده کنند گفت:روزانه حداقل ۴۰ درصد از عرضه بنزین به خودرو‌ها با کارت اضطراری جایگاه انجام می‌شود که معادل ۵۳ میلیون لیتر است.

او بیان کرد:  برای افرادی که کارت هوشمند ندارند، قرار است کارت‌ها توزیع شود.  خودرو‌های جدید نیز سهمیه و کارت دریافت خواهند کرد تا استفاده از کارت هوشمند شخصی افزایش یابد.

ویس کرمی اظهار کرد: قیمت استفاده از کارت اضطراری که تا کنون ۳۰۰۰ تومان بوده، به ۵۰۰۰ تومان افزایش خواهد یافت. این تغییر از نیمه آذرماه اجرایی خواهد شد و اطلاع‌رسانی لازم به هموطنان انجام خواهد شد.

 مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران تأکید کرد: دولت همچنین خودرو‌های دولتی را از این سهمیه‌ها مستثنی کرده است. این اقدامات به منظور مدیریت بهتر مصرف بنزین و تشویق به استفاده از کارت هوشمند سوخت طراحی شده‌اند. هدف اصلی، بهبود مدیریت مصرف بنزین و کاهش استفاده از کارت‌های اضطراری است تا مردم به سمت استفاده از کارت‌های هوشمند خود هدایت شوند.

برچسب ها: بنزین ، کارت سوخت
تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۸ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
حقوقها را هم به دلار جها نی بدهید کو که شد.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۸ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
مردباش بنزین گرون کن اما یکسال فقط یکسال قیمت مواد خوراکی ثابت باشه اگه تونستی واقعاً دکتری اگه نه بذار همون بی سواد ها کشور رو اداره کنند که خیلی بهتر از دکتر بود
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۰ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
شما بی وجدان ها خجالت نمی کشید امروز یک سکه شده 122میلیون.
۱
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۲ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
تو برو قاز بچرون
Armenia
ناشناس
۱۹:۰۴ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
قیمت بنزین حداقل باید به لیتری بیست هزار تومان برسد تا مدیریت شود و جلوی قاچاق گرفته شود و صرفه جویی شود و آلودگی هوا کمتر شود
۱۴
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۰۹:۱۹ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
میگم تو حالت خوبه حرف از لیتری 20هزار تومان میزنی اون مبارکتو ببند به فکر خودتی یا به فکر مردمی ؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۸ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
گاماس،گاماس را بذارید کنار ی قیمت کنید آزاد، آزاد. به هر کارت ملی مابه‌التفاوت بدید خلاص ،کالابرگ و یارانه قدیمی را درش را تخته کنید تمام ،مرگ ی دفعه شیون یکدفعه خلاص ،
جلو رانت و قاچاق و دله دزدی را بگیرید .مردم راضیتر و حق هم به حق دار میرسه والسلام...
۸
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۱۷:۲۳ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
اتفاقا خودروهای دولتی بیشترین مصرف را دارند...همچنین خودروهای نظامی ...مخصوصا نیروی انتظامی... با مدرک دارم حرف میزنم و دیدم
۲
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۱ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
خوب همه ماشین ها باید با کارت خودشان بنزین بزنند تا بتوان فهمید چه خبر است و چه کسانی از این طریق بنزین قاچاق می کنند!
ولی خیلی ساده لوحی است که فکر کنید قاچاق سازمان یافته از این طریق باشد!
قاچاق اصلی از طریق خط لوله یا تانکر می باشد
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۹ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
خدا لعنت کنه خودتان و طرح و پیشنهاداتتون. من بدبخت کلی وام گرفتم ماشین بخرم بعد چندین سال الان دولت طرح داده که سهمیه تعلق نمیگیره به تعویض پلاک
۷
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۸ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
هرسال عیدقیمت بنزین ۲۰درصدگرون گنیدنه اینکه ۵سال قیمت دست نمیزنیدیدفعه به جامعه شوک میدیدباباهرسال مثل مابقی کالاوافزایش حقوق بنزین ۲۰درصدگرون کنید
۳
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۵ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
اینهمه از رئیس جمهور تا نمایندگان مجلس و وزیر نفت گفتند، امسال برای گران کردن بنزین برنامه ای نداریم....
.

حالا مرتب میگین سهمیه و قیمت آن تغییر نمی‌کند.....

احتمالا نیمه ماه بعد آنهم تغییر می‌کند.
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۲ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
من بیمار سرطانی کارافتاده با حقوق مستمربگیری ۱۴میلیون۷۰۰ ماهی ۹میلیون اجاره باهزینه درمان خدا رو خوش میاد تورم که بالا حالا بنزین هم شد ۵ هزارتومان
۳
۷
پاسخ دادن
