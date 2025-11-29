باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- کرامت ویس کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، درباره سه‌نرخی شدن قیمت بنزین اظهار داشت: هیچ تغییری در میزان سهمیه و قیمت نرخ اول و دوم بنزین که خودرو‌ها دریافت می‌کنند، ایجاد نخواهد شد. به عنوان مثال، اگر خودرویی اکنون ۶۰ لیتر با نرخ اول و ۱۰۰ لیتر با نرخ دوم (۳۰۰۰ تومانی) دریافت می‌کند، این مقادیر تغییر نخواهد کرد.

وی با بیان اینکه هدف اصلی این است که مردم از کارت هوشمند خود و سهمیه موجود در آن استفاده کنند گفت:روزانه حداقل ۴۰ درصد از عرضه بنزین به خودرو‌ها با کارت اضطراری جایگاه انجام می‌شود که معادل ۵۳ میلیون لیتر است.

او بیان کرد: برای افرادی که کارت هوشمند ندارند، قرار است کارت‌ها توزیع شود. خودرو‌های جدید نیز سهمیه و کارت دریافت خواهند کرد تا استفاده از کارت هوشمند شخصی افزایش یابد.

ویس کرمی اظهار کرد: قیمت استفاده از کارت اضطراری که تا کنون ۳۰۰۰ تومان بوده، به ۵۰۰۰ تومان افزایش خواهد یافت. این تغییر از نیمه آذرماه اجرایی خواهد شد و اطلاع‌رسانی لازم به هموطنان انجام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران تأکید کرد: دولت همچنین خودرو‌های دولتی را از این سهمیه‌ها مستثنی کرده است. این اقدامات به منظور مدیریت بهتر مصرف بنزین و تشویق به استفاده از کارت هوشمند سوخت طراحی شده‌اند. هدف اصلی، بهبود مدیریت مصرف بنزین و کاهش استفاده از کارت‌های اضطراری است تا مردم به سمت استفاده از کارت‌های هوشمند خود هدایت شوند.