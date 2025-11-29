باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی-منصور دیان اردستانی، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی قم در گفتگو با خبرنگار ما گفت: احیای اکوسیستم مراتع و اجرای طرحهای بلندمدت برای بازسازی پوشش گیاهی استان با تمرکز بر گونههایی که شهددهی مطلوب دارند و در برابر خشکی و تغییرات دمایی مقاوم هستند، در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی و دستگاههای اجرایی مرتبط قرار گرفته است.
او با اشاره به اهمیت گیاهانی همچون آویشن کوهی و گون در تولید شهد برای زنبور عسل افزود: احیای مراتع یکی از راهکارهای کلیدی برای حفاظت و توسعه صنعت زنبورداری در قم است و باید با برنامهریزی دقیق و سرعت بیشتری اجرایی شود.
دیان اردستانی تأکید کرد:خشکسالیهای پیاپی، کاهش بارشها و گرمای غیرمتعارف تابستانهای اخیر، آسیب جدی به مراتع استان وارد کرده و ضرورت اجرای طرحهای احیایی را دوچندان ساخته است.
به گفته او، این اقدامات علاوه بر تقویت صنعت زنبورداری، به بهبود وضعیت پوشش گیاهی و پایداری اکوسیستمهای طبیعی قم نیز کمک خواهد کرد.