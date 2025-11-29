باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- محمدصادق مفتح قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در برنامه رادیو اقتصاد» با تأکید بر اینکه «هیچ ارزانی بیدلیل نیست»، مهمترین راه مبارزه با لوازم یدکی تقلبی را خرید از تعمیرگاههای مجاز و نمایندگیهای رسمی عنوان کرد.
بیان کرد: بخش مهمی از پیشگیری از عرضه کالاهای تقلبی، انتخاب هوشمندانه خریداران است. هر فردی که به سراغ بازار آزاد میرود، باید بداند که با ریسک خرید کالای غیر اصلی مواجه است.
در ادامه برنامه، مجری با اشاره به شرایط اقتصادی مردم و شباهت ظاهری قطعات اصل و تقلبی تأکید کرد: نمیتوان همه تقصیر را به گردن مردم انداخت. اگر کالای تقلبی در بازار وجود نداشته باشد، اصلاً مردم با آن مواجه نمیشوند.
قائممقام وزیر صمت در پاسخ گفت: در هیچ کشوری امکان صفر کردن کالای تقلبی وجود ندارد. مهم این است که افراد بتوانند در صورت تمایل، کالای اصل را از مسیرهای مشخص تهیه کنند.
وی افزود: حتی در امارات، که بسیاری تصور میکنند بازار مطمئنی دارد، حجم قابل توجهی از اعتراضات مربوط به قطعات تقلبی و حتی قطعات کارکرده تمیز شده است که بهجای قطعه نو فروخته شدهاند.
ذهنیت غلط درباره کیفیت قطعات قاچاق مفتح گفت: این تصور که قطعات قاچاق از قطعات تولید داخل بهتر هستند، ذهنیت نادرستی است. برخی قطعات قاچاق به دلیل نپرداختن هزینههای گمرکی ممکن است ارزانتر باشند، اما این ربطی به کیفیت ندارد.
مفتح بار دیگر نقش خریداران و ضرورت مراجعه به مراکز معتبر را یادآور شد و از تشدید نظارتها و پیگیری عرضهکنندگان غیرمجاز خبر داد.