در شرایطی که تیم کاراته زنان ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی به ۳ مدال طلا دست یافت، تیم مردان همچون دوره قبل باز هم نتوانست به مدال طلا برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش وزارت ورزش و جوانان؛ کاراته ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی با درخشش بانوان صاحب ۳ مدال طلا و ۲ نقره شد، اما کاراته مردان ایران همچون ۴ سال قبل نتوانست به مدال طلا برسد.

شاگردان پگاه زنگنه سرمربی موفق کاراته بانوان ایران اینبار نیز پیش از حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان در مصر نمایش خوبی داشتند.

سارا بهمنیار در ۵۰- و آتوسا گلشادنژاد در وزن ۶۱- کیلوگرم کومیته بانوان و فاطمه صادقی در بخش کاتای بانوان صاحب مدال طلا شدند و مرتضی نعمتی در ۷۵- و صالح اباذری در وزن ۸۴+ کیلوگرم به مدال نقره رسیدند.

بازی‌های کشور‌های اسلامی ۲۰۲۱ بدون طلا برای کاراته ایران

درخشش کاراته زنان ایران با کسب ۳ مدال طلا در بازی‌های کشور‌های اسلامی ۲۰۲۵ ریاض در شرایطی بود که کاراته ایران در دوره قبل این بازی‌ها در سال ۲۰۲۱ در قونیه ترکیه نتوانست به مدال طلا برسد و صاحب ۵ مدال نقره و ۳ برنز شد.

علی اصغر آسیابری در ۷۵-، مبینا حیدری در ۶۸-، ابوالفضل شهرجردی در کاتای انفرادی مردان، فاطمه صادقی در کاتای انفرادی زنان و کاتای تیمی زنان به مدال نقره رسیدند و سارا بهمنیار در ۵۰- و لیلا برجعلی در وزن ۶۸+ کیلوگرم زنان و کاتای تیمی مردان ایران نیز صاحب مدال برنز شده بودند.

