آیین زنگ پژوهش امروز به صورت نمادین در مدرسه متوسطه دوم دکتر محمد برقعی نواخته شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی-حسین محمودی، معاون اجتماعی، فرهنگی و زیارت استانداری قم امروز شنبه در آیین نواختن زنگ هفته پژوهش که به صورت نمادین در مدرسه متوسطه دوم دکتر محمد برقعی به دست خواهر دانشمند شهید هستهای دکتر فقهی نواخته شد، با اشاره به اینکه یک روز از هفته پژوهش به نام مدرسه ثبت شدهاست، گفت: مدرسه محل بذرپاشی پژوهشگران و فناوران آیندهاست؛ معلمان باید فرصت بیشتری به آموزشهای پژوهشمحور بدهند و کلاسهای خستهکننده طولانی را با فعالیتهای مهارتی، آزمایشگاهی و کتابخانهای همراه کنند.
محمودی تاکید کرد: محیطهایی مانند کتابخانه، آزمایشگاه، کارگاه، سایتهای فناوری، رایانه، هوش مصنوعی، کدنویسی، پایتون و اسکرچ باید در مدرسه فعال باشند و دانشآموزان بهطور مستمر در این فضاها حضور پیدا کنند.
هشتم تا چهاردهم آذرماه هفته پژوهش نامگذاری شدهاست.