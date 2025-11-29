باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا صفیخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین در نشست شورای هماهنگی بانکهای استان با اشاره به تحلیل ارائه شده از وضعیت شبکه بانکی گفت: براساس گزارشهای ارایه شده، استان قزوین در پرداخت تسهیلات بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد و این یک نقطه قوت است، اما در واقع حوزه سپردههای استان جایگاه مناسبی ندارد و باید برای افزایش نقدینگی بانکها اقدام جدی انجام شود.
صفیخانی یادآور شد: در نخستین نشست با مدیران بانکی، از تمامی بانکها خواستیم تا برنامه عملیاتی خود را برای افزایش حجم سپردهها ارایه دهند، چرا که معتقدیم هرقدر نقدینگی بانکها بالاتر برود قدرت مانور آنها نیز بیشتر شده و تسهیلات هدفمندتری به واحدهای تولیدی پرداخت خواهد شد.
معاون اقتصادی استاندار قزوین با بیان اینکه بخش قابل توجهی از منابع بانکی توسط برخی بدهکاران بزرگ بلوکه شده، تصریح کرد: تعدادی از افراد به طور حرفهای منابع بانکها را در اختیار گرفته و بازپرداخت نمیکنند که این موضوع به یکی از چالشهای اصلی استان تبدیل شده و باید بدون هرگونه اغماض و چشم پوشی با آن برخورد شود.
وی خطاب به دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان، خاطرنشان کرد: هرچه سریعتر کمیته وصول مطالبات را تشکیل دهید و این کار باید به طور جدی پیگیری شود و گزارش آن نیز به صورت منظم در جلسات ارایه شود.
به گفته صفیخانی، ضروری است در ابتدای هر جلسه شورای هماهنگی بانکها هرچند مختصر، تحلیل وضعیت منابع، مصارف و مطالبات بانکی ارایه شود تا این روند به طور دایم بهروزرسان شود تا در نهایت تصمیمگیریها نیز اثرگذارتر باشد.
معاون اقتصادی استاندار قزوین در ادامه با اشاره به اهمیت بهرهگیری از ظرفیتهای مالی جدید، تاکید کرد: بارها تاکید شده که بایستی به سراغ ابزارهای نوین مالی برویم، چون بانکها باید بتوانند از اعتبارات ملی و مدلهای مالی جدید برای حمایت از واحدهای اقتصادی استان استفاده کنند و این نوع اقدامات به عنوان خدمت ارزشمند شبکه بانکی در توسعه تولید استان ثبت شود.
وی ادامه داد: پیشنهاد میکنم در جلسات آینده، هر بانکی که توانسته فراتر از سپردههای موجود و نقدینگی استان، از مسیرهای نوین تسهیلات جدید جذب کند، معرفی و مورد تشویق قرار گیرد.
صفیخانی در خصوص اعتبارات تخصیص یافته برای پیشبرد طرحها نیز یادآور شد: ریاست جمهور با بانکها تفاهم نامه امضا کردند و باید بتوانیم از تسهیلات بانکی نتیجه مطلوبی را شاهد باشیم.
این مسئول بیان کرد: ۲۸.۵ همت منابع تسهیلات که در اختیار بانکهای استان قرار دارد بایستی پنج تا ۶ برابر ارزش افزوده داشته باشد و اینگونه نباشد که تسهیلات ارائه دهیم و هیچ ارزش افزوده اقتصادی برای استان را شاهد نباشیم.
رشد ۲۸ درصدی منابع بانکی قزوین/ کشاورزی، ملت و صادرات در صدر
سیدطاهر حسینی دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان قزوین هم از رشد ۲۸ درصدی مجموع منابع بانکی استان در سال جاری خبر داد و گفت: بانکهای کشاورزی، ملت و صادرات بیشترین افزایش منابع را ثبت کرده و بانکهای سپه و صنعت و معدن با کاهش یا حداقل رشد مواجه بودند.
وی افزود: مجموع منابع بانکی استان که در پایان سال گذشته حدود ۱۱۹ همت بوده، اکنون به حدود ۱۵۶ همت رسیده است.
حسینی اضافه کرد: بانک مهر ایران از ۱۱ همت به ۱۵ همت، بانک ملت از ۹.۷ به ۱۴ همت، بانک صادرات از ۸.۷ به ۱۲ همت ثبت و بانک سپه به دلیل تبعات جنگ ۱۲ روزه و مشکلات ساختاری اخیر، با کاهش منابع روبهرو شده است.
وی با اشاره به تغییرات منابع در سایر بانکهای استان قزوین اضافه کرد: بانک تجارت از ۹ همت به ۱۰ همت، کشاورزی از ۶.۴ به ۹.۵ همت، رفاه کارگران از ۸.۲ به ۹.۲ همت و مسکن از ۳.۴ به ۴.۶ همت و پست بانک نیز رشد منابع را از ۲ به سه همت ثبت کردهاند.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان قزوین ادامه داد: بانکهای صنعت و معدن و توسعه صادرات نیز به دلیل ماهیت تخصصی و تمرکز بیشتر بر پرداخت تسهیلات، رشد منابع کمتری داشتهاند و در برخی مقاطع نیز با کاهش منابع ثبت شده نیز روبهرو بودند.
حسینی بیان کرد:در میان بانکهای عضو شورای هماهنگی، بانک کشاورزی با ۴۹ درصد رشد در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن بانک ملت با ۴۴ و بانک صادرات نیز با ۴۳ درصد رشد قرار گرفتهاند.
به گفته وی، بانک مهر ایران با ۳۷ درصد، پست بانک ۳۶، مسکن ۳۵، توسعه تعاون ۲۹، بانک تجارت ۱۹، رفاه ۱۲، بانک توسعه صادرات ۱۰ و بانکهای صنعت و معدن و سپه نیز به دلیل شرایط خاص خود با روند کاهشی مواجه بودند.
حسینی با اشاره به عملکرد تسهیلاتی بانکها، تاکید کرد: بخش قابل توجهی از تسهیلات از محل وصولیها پرداخت شده و علاوه بر آن، بانکها از محل سپردههای جدید خود نیز ۱۶.۳ همت تسهیلات پرداخت کردهاند.
وی ادامه داد: در حوزه قرضالحسنه، منابع استان ۲۲ همت است، اما تاکنون بیش از ۳۱ همت تسهیلات قرضالحسنه پرداخت شده که این موضوع بیانگر پرداختی بیش از سقف موجود بانکها بوده است.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان قزوین بیان کرد: در مجموع مصارف بانکهای استان ۱۶ درصد رشد داشته که بیشترین رشد متعلق به بانک مهر ایران با ۳۷ درصد، سپس مسکن با ۲۲ و بانک توسعه تعاون نیز با ۱۸ درصد افزایش روبهرو بودند.
منبع: ایرنا