در جریان معاملات امروز شاخص کل بورس با کاهش ۹ هزار و ۳۷۷ واحدی در تراز ۳ میلیون و ۲۷۲ واحد قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز، شاخص کل بورس با کاهش ۹۳۷۷ واحد به تراز سه میلیون و ۲۷۲ هزار و ۹۷۶ واحدی رسید. همچنین، شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش ۲۷۳۴ واحد در سطح ۹۳۸۳۵۹ واحد قرار گرفت.

در این روز، سه نماد فملی، فارس و شبنا بیشترین تأثیر را بر شاخص کل داشتند، در حالی که نماد‌های خودرو، وبملت و ذوب به عنوان پرتراکنش‌ترین نماد‌های بازار بورس شناخته شدند.

شاخص کل فرابورس نیز با کاهش ۳۳ واحد همراه شد و در سطح ۲۸۶۷۴ واحدی قرار گرفت. در این بازار، نماد‌های فزر، کگهر و زاگرس بیشترین تأثیر را داشتند و نماد‌های زفارس به عنوان پرتراکنش‌ترین نماد‌ این بازار معرفی شد.

گروه فلزات اساسی امروز به عنوان برترین گروه صنعتی شناخته شد و گروه‌های فرآورده‌های نفتی و شیمیایی در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند. همچنین، در بازار بورس، نماد‌های افزان، سپر و یاقوت برترین تقاضا را داشتند و نماد‌های فیروزا، افران و کیان به عنوان برترین عرضه‌ها شناخته شدند.