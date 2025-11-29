باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی-در هشتمین روز از آذرماه که روز برگزاری مانور سراسری زلزله در مدارس کشور است،مدرسه شهید قاسمیان قم میزبان مانور سراسری زلزله شد؛ دانشآموزان نهتنها شیوههای پناهگیری و امداد اولیه را تمرین کردند، بلکه با مفهوم «مدرسه ایمن، جامعه تابآور» بهعنوان یک فرهنگ اجتماعی آشنا شدند.
برنامهای که فراتر از یک تمرین ساده، بهمثابه یادآوری ضرورت آموزش مستمر برای نسلی است که در کشوری حادثهخیز زندگی میکند. در جریان این مانور، دانشآموزان با اجرای سناریوهای عملی از جمله پناه گرفتن در کلاس، اطفای حریق و انتقال مصدوم، تجربهای نزدیک به شرایط واقعی بحران را پشت سر گذاشتند.
این مانور نشان داد که مدرسه تنها محل آموزش دروس نیست، بلکه میتواند به پایگاهی برای تمرین فرهنگ ایمنی و تابآوری اجتماعی تبدیل شود؛ فرهنگی که اگر در نسل جوان نهادینه شود، جامعهای آمادهتر و مقاومتر در برابر بحرانهای طبیعی شکل خواهد گرفت.
مرتضی حیدری، معاون استاندار قم، با اشاره به موقعیت ایران در زمره کشورهای حادثهخیز تأکید کرد : دانش پیشگیرانه و واکنش صحیح در لحظات نخست، میتواند جان صدها نفر را نجات دهد.
او همچنین با مقایسه وضعیت ایران با کشورهایی مانند ژاپن افزود: آموزش و استحکامبخشی ساختمانها دو رکن اصلی ارتقای ایمنی هستند و رعایت استانداردهای ساختوساز در کنار آموزش مستمر در مدارس موجب میشود در صورت وقوع حادثه، از آسیبهای گسترده جلوگیری شود.