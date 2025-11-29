باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

کاوش‌های باستان شناسی در تپه قلعه‌کش آمل + فیلم

کاوش لایه‌نگاری در محوطه باستانی قلعه‌کِش آمل منجر به کشف دانه برنج ۳۰۰۰ ساله شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کاوش در تپه باستانی قلعه‌کش شهرستان آمل، از زیست جانوری و حیوانی با بیش از ۳ هزار سال پرده برداشت.

همچنین قدیمی‌ترین شواهد مربوط به برنج در ایران که به دوره هخامنشی تعلق دارد از همین محوطه به دست آمده است.

 

مطالب مرتبط
کاوش‌های باستان شناسی در تپه قلعه‌کش آمل + فیلم
young journalists club

کشف گنج تاریخی در مناطق باستانی اصفهان + فیلم

کاوش‌های باستان شناسی در تپه قلعه‌کش آمل + فیلم
young journalists club

«شهر زیرزمینی سامن»؛ شهری اسرارآمیز در دلِ زمین + فیلم

کاوش‌های باستان شناسی در تپه قلعه‌کش آمل + فیلم
young journalists club

حفاری غیرمجاز تهدیدی برای میراث فرهنگی + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
اشک‌های برزو ارجمند و پشیمانی وی از مهاجرت + فیلم
۳۹۹۲

اشک‌های برزو ارجمند و پشیمانی وی از مهاجرت + فیلم

۰۸ . آذر . ۱۴۰۴
روش تشخیص زعفران اصلی و تقلبی + فیلم
۷۳۰

روش تشخیص زعفران اصلی و تقلبی + فیلم

۰۸ . آذر . ۱۴۰۴
دروغگوی فراموشکار، به سبک مجری اسرائیل اینترنشنال! + فیلم
۵۷۹

دروغگوی فراموشکار، به سبک مجری اسرائیل اینترنشنال! + فیلم

۰۸ . آذر . ۱۴۰۴
تله‌های فرمونی روش موثر در کنترل آفات + فیلم
۴۵۹

تله‌های فرمونی روش موثر در کنترل آفات + فیلم

۰۸ . آذر . ۱۴۰۴
نرخ جدید کارت اضطراری سوخت + فیلم
۴۵۲

نرخ جدید کارت اضطراری سوخت + فیلم

۰۸ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.