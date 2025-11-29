باشگاه خبرنگاران جوان؛ ندا حسین پور - مجتبی جانی معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قزوین از ثبت بیش از ۶۵ هزار تخلف سرعت غیرمجاز در معابر شهر قزوین خبر داد و گفت: سرعت غیرمجاز همچنان در رتبه نخست تخلفات رانندگی شهر قزوین قرار دارد و به‌عنوان مهم‌ترین عامل تصادفات منجر به جرح و فوت شناخته می‌شود.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قزوین افزود: علی‌رغم نصب تابلو‌های محدودیت سرعت، اجرای خط‌کشی‌های سرعت مطمئنه و انجام برنامه‌های گسترده فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی، همچنان شاهد تداوم این تخلف پرخطر هستیم.

جانی تاکید کرد: ثبت هوشمند و برخط تخلفات، ارسال فوری مدارک به پلیس راهنمایی و رانندگی جهت اعمال قانون، با هدف تقویت انضباط ترافیکی، ارتقای سطح ایمنی معابر و کاهش قابل‌توجه حوادث رانندگی به‌طور مستمر ادامه دارد.