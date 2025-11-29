رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم بر تسریع روند اصلاح و بهسازی سلف دانشجویی این دانشگاه تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان-دکتر علی ابرازه رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم از سلف دانشجویی دانشگاه بازدید کرد و از نزدیک وضعیت ارائه خدمات، محیط، کیفیت غذا و روند فعالیت‌های پشتیبانی را مورد بررسی قرار داد.

در این بازدید، مسائل مربوط به بهداشت محیط، رعایت استانداردهای تغذیه‌ای و نحوه ارائه خدمات به دانشجویان ارزیابی شد.

وی با تأکید بر اهمیت ارتقای کیفیت خدمات رفاهی دانشجویان، دستور داد روند اصلاح و بهسازی سلف دانشجویی با سرعت بیشتری دنبال شود.

رئیس دانشگاه بر ضرورت رسیدگی مستمر به وضعیت رفاهی دانشجویان، نظارت دقیق بر فرایند تهیه و توزیع غذا و ایجاد محیطی مناسب و مطلوب برای دانشجویان تأکید کرد و خواستار انجام اقدامات عملی برای ارتقای سطح خدمات به شکل محسوس شد.

در این بازدید دکتر ابرازه همچنین با برخی از دانشجویان به گفتگو پرداخت.

منبع:دانشگاه علوم پزشکی قم

