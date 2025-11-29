به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات -دکتر پژمان شاهرخی در مراسم بهره‌برداری از مراکز پلاسماتراپی اظهار داشت: یکی از جدی‌ترین چالش‌های نظام سلامت، افزایش زخم پای بیماران دیابتی است و تجهیز هرمزگان به این فناوری، نقطه آغاز یک تحول در مدیریت این بیماران است.

وی افزود: پلاسما سرد، مجموعه‌ای از ذرات باردار و یون‌هاست که در دمای پایین فعال می‌شود و با ایجاد یک استرس کنترل‌شده، موجب افزایش جریان خون، کاهش عفونت، سرعت‌بخشی به ترمیم بافت و جلوگیری از دبریدمان‌های مکرر می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان استفاده از پلاسما را مکمل درمان‌های آنتی‌بیوتیکی و پانسمان‌های مدرن دانست و گفت: این روش در دنیا به‌عنوان یک درمان افزوده مؤثر شناخته می‌شود و در بیماران دیابتی نقش مهمی در کاهش درد، التهاب و زمان بهبود دارد.

شاهرخی با اشاره به آمار بیماران دیابتی استان اعلام کرد: حدود ۶۷ هزار بیمار دیابتی در هرمزگان وجود دارد و سالانه ۲ تا ۵ درصد آنان دچار زخم دیابتی می‌شوند که حدود ۲۰ درصد از این زخم‌ها می‌تواند به قطع عضو منتهی شود.

وی همچنین از برنامه توسعه خدمات پزشکی هسته‌ای در استان خبر داد و گفت: بر اساس تفاهم‌نامه مشترک دانشگاه علوم پزشکی، استانداری و سازمان انرژی اتمی، طی شش ماه آینده راه‌اندازی درمان‌های تخصصی مانند ساماریوم‌تراپی، رنیوم‌تراپی و رادیوایزوتوپ‌تراپی برای بیماران مبتلا به سرطان پروستات، تیروئید و برخی سرطان‌های گوارشی در هرمزگان آغاز خواهد شد.