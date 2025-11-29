باشگاه خبرنگاران جوان - سعید موسوی با اشاره به شایعاتی در ۲۴ ساعت گذشته مبنی بر اینکه ارومیه آلوده ترین مرکز استانهای کشور از نظر کیفیت هوا ارزیابی شده افزود: برخی رسانهها به اشتباه آمار یک ایستگاه در ارومیه را برای ارزیابی میزان آلودگی معیار قرار دادهاند در حالی که جمعبندی دادههای چندین ایستگاه ملاک ارزیابیهای محیط زیست است.
معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجانغربی از رسانهها درخواست کرد تا در راستای انتشار اخبار صحیح و جلوگیری از تزریق اطلاعات ناقص و ناصحیح به جامعه مخاطبان ضمن توجه به اطلاعیه های رسمی در صورت نیاز به انتشار اخبار در این زمینه با مسوولان محیط زیست استان در تماس باشند تا اطلاعات درست، دقیق و جامع تری دریافت کنند.
وی با اشاره به وجود ۱۵ ایستگاه سنجش آلایندگی هوا در کل استان آذربایجانغربی اضافه کرد: در چندین شهر از جمله مهاباد، ارومیه، بوکان، پیرانشهر، خوی، سردشت و شاهیندژ، این ایستگاهها فعال هستند؛ همچنین منطقه آزاد ماکو هم یک ایستگاه در شهرستان شوط راهاندازی کرده است.
موسوی با بیان اینکه ایستگاههای پایش در سلماس و اشنویه غیر فعال بوده و نیازمند تعمیرات هستند، اضافه کرد: هزینه تعمیر و نگهداری دستگاهها بالا بوده و این موضوع به مسوولان استانی و محیط زیست کشور اعلام شده است.
وی یادآوری کرد: در سطح شهر ارومیه چندین ایستگاه در نقاط مختلف فعال است که متعلق به سازمان حفاظت محیطزیست بوده و تمامی ارزیابیها براساس جمعبندی آمار این ایستگاهها انجام میشود.
معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجانغربی با باین اینکه یک ایستگاه سنجش متعلق به دانشگاه علوم پزشکی هم در خیابان ولیعصر ارومیه دایر است، خاطرنشان کرد: آمار احصاء شده از این مرکز به دلیل عدم تطابقت با معیارهای محیط زیست برای استفاده خود دانشگاه بوده و در آمارهای محیط زیست گنجانده نمی شود.
دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی نیز با انتشار اطلاعیهای امروز اعلام کرد تمامی اخبار و اطلاعات منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر میزان آلودگی بالای هوای ارومیه مورد تایید معاونت بهداشتی این مجموعه نبوده و تمامی آمارها تکذیب می شود.
اداره کل هواشناسی آذربایجانغربی هم در اطلاعیه جداگانهای شایعات منتشر شده مبنی بر تعطیلی روزهای شنبه و یکشنبه به دلیل آلودگی هوا را تکذیب و براغراق آمیز بودن آمار منتشر شده در زمینه آلایندههای جوی تاکید کرده است.
در این اطلاعیه آمده است که هرگونه تصمیمگیری در زمینه مخاطرات جوی از جمله آلودگی هوای استان توسط کارگروه شرایط اضطرار و آلودگی هوای استان اخذ میشود و لازم است هم استانیها تصمیمات مربوط به تعطیلیهای مرتبط با آلودگی هوا را از طریق مراجع مربوطه پیگیری کنند.
