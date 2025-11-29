اجلاسیه ۱۰۱۸ شهید خوی در قالب برنامه‌های کنگره ملی بزرگداشت سرداران و ۱۲هزار شهید آذربایجان‌غربی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه فرخ زاده-سردار امان اله گشتاسبی فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا شمال غرب کشور در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه گفت: یکی از مباحث مهم که تاریخ دوران دفاع مقدس را در اذهان جوانان ما به یادماندنی می‌کند همین کنگره‌ها و اجلاسیه‌های شهدا است که بصورت گردشی در سراسر کشور برگزار میشود.

وی افزود: اولین کنگره شهدای آذربایجان غربی در سال ۱۳۹۶، و دومین کنگره شهدای استان در چهارم بهمن ماه بیاد همه شهدای استان علی الخصوص لشگر همیشه پیروز ۳۱ عاشورا به فرماندهی شهید آقا مهدی باکری که در تمام عملیات‌های سخت و نفس گیر حضور مقتدرانه داشته و پیروزی‌های چشمگیری را بدست آورده‌اند برگزار میشود. 

گشتاسبی تاکید کرد: برگزاری همین مراسم‌ها و یادآوری فداکاری‌های رزمندگان در دفاع مقدس، هیمنه دشمنان را شکسته است و دشمنان از این مراسمات می‌ترسد و ما رزمندگان تا جان در بدن داریم یاد و خاطره شهدای مان را زنده نگه خواهیم داشت. 

برگزاری اجلاسیه سرداران، امیران و ۱۰۱۸شهید والامقام شهرستان خوی

در ادامه سرتیپ دوم پاسدار مصطفی آقائی فرمانده سپاه شهرستان خوی در سخنانی در اجلاسیه بزرگ شهدای این شهرستان با ارائه گزارشی از روند آماده‌سازی و اجرای برنامه‌ها اظهار کرد: بخش قابل‌توجهی از اقدامات صورت‌گرفته در این اجلاسیه بر محور تکریم خانواده‌های معزز شهدا و روایت نقش بی‌بدیل آنان در صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی تدوین شده است. 

وی با تأکید بر اینکه خانواده شهدا ستون‌های هویت ملی و اعتقادی جامعه اسلامی هستند، افزود: برنامه‌ریزی‌های این رویداد با نگاه به جایگاه والای پدران، مادران و همسران شهدا تنظیم شد و تلاش شد تا تمامی بخش‌های اجرایی و فرهنگی مراسم، شأن این خانواده‌ها را به‌طور کامل پاس بدارد. 

فرمانده سپاه خوی با اشاره به مشارکت عمومی نهادها، گروه‌های مردمی و بسیجیان در اجرای این اجلاسیه گفت: هدف اصلی برگزاری این برنامه، احیای یاد و راه شهدا، تقویت انسجام اجتماعی و نمایش ظرفیت‌های فرهنگی شهرستان خوی در حفظ میراث ایثار و فداکاری است. 

وی تأکید کرد: این اجلاسیه نشان داد که مردم خوی همچنان دل در گرو ارزش‌های شهدا دارند و از مسیر انقلاب اسلامی پاسداری می‌کنند.

