باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه فرخ زاده-سردار امان اله گشتاسبی فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا شمال غرب کشور در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه گفت: یکی از مباحث مهم که تاریخ دوران دفاع مقدس را در اذهان جوانان ما به یادماندنی میکند همین کنگرهها و اجلاسیههای شهدا است که بصورت گردشی در سراسر کشور برگزار میشود.
وی افزود: اولین کنگره شهدای آذربایجان غربی در سال ۱۳۹۶، و دومین کنگره شهدای استان در چهارم بهمن ماه بیاد همه شهدای استان علی الخصوص لشگر همیشه پیروز ۳۱ عاشورا به فرماندهی شهید آقا مهدی باکری که در تمام عملیاتهای سخت و نفس گیر حضور مقتدرانه داشته و پیروزیهای چشمگیری را بدست آوردهاند برگزار میشود.
گشتاسبی تاکید کرد: برگزاری همین مراسمها و یادآوری فداکاریهای رزمندگان در دفاع مقدس، هیمنه دشمنان را شکسته است و دشمنان از این مراسمات میترسد و ما رزمندگان تا جان در بدن داریم یاد و خاطره شهدای مان را زنده نگه خواهیم داشت.
در ادامه سرتیپ دوم پاسدار مصطفی آقائی فرمانده سپاه شهرستان خوی در سخنانی در اجلاسیه بزرگ شهدای این شهرستان با ارائه گزارشی از روند آمادهسازی و اجرای برنامهها اظهار کرد: بخش قابلتوجهی از اقدامات صورتگرفته در این اجلاسیه بر محور تکریم خانوادههای معزز شهدا و روایت نقش بیبدیل آنان در صیانت از آرمانهای انقلاب اسلامی تدوین شده است.
وی با تأکید بر اینکه خانواده شهدا ستونهای هویت ملی و اعتقادی جامعه اسلامی هستند، افزود: برنامهریزیهای این رویداد با نگاه به جایگاه والای پدران، مادران و همسران شهدا تنظیم شد و تلاش شد تا تمامی بخشهای اجرایی و فرهنگی مراسم، شأن این خانوادهها را بهطور کامل پاس بدارد.
فرمانده سپاه خوی با اشاره به مشارکت عمومی نهادها، گروههای مردمی و بسیجیان در اجرای این اجلاسیه گفت: هدف اصلی برگزاری این برنامه، احیای یاد و راه شهدا، تقویت انسجام اجتماعی و نمایش ظرفیتهای فرهنگی شهرستان خوی در حفظ میراث ایثار و فداکاری است.
وی تأکید کرد: این اجلاسیه نشان داد که مردم خوی همچنان دل در گرو ارزشهای شهدا دارند و از مسیر انقلاب اسلامی پاسداری میکنند.