در جریان سفر عمره دانشجویی، دانشجویان با حضور در سه مکان مهم تاریخ اسلام، شیوه‌ای نوین از یادگیری میدانی و آگاهی‌افزایی دینی را تجربه کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه کربلایی- هم‌زمان با ادامه روند اعزام کاروان‌های عمره دانشجویی، گروهی از دختران دانشجو در قالب یکی از کاروان‌ها راهی سرزمین وحی شدند و طی یک زیارت‌دوره ویژه، با حضور در سه مکان مهم تاریخ صدر اسلام، با بخش‌هایی از سیره پیامبر اکرم (ص) از نزدیک آشنا شدند. این برنامه‌ها با هدف تقویت بنیه معرفتی جوانان، ایجاد پیوند میان علم و معنویت و مشاهده مستقیم تاریخ اسلام طراحی شده و تنها بخش کوچکی از مجموعه فعالیت‌های فرهنگی این سفر معنوی است.

آغاز زیارت‌دوره با غار ثور

برنامه زیارت‌دوره با بازدید از غار ثور آغاز شد؛ غاری که در جنوب مکه قرار دارد و یکی از برجسته‌ترین نماد‌های هجرت پیامبر (ص) محسوب می‌شود. در این مکان، پیامبر اکرم (ص) همراه با ابوبکر سه روز در پناه غار ماندند تا مشرکان قریش از تعقیب آنان منصرف شوند. ماجرای تار عنکبوت و لانه کبوتر که دهانه غار را پوشانده بود و دشمنان را از ورود بازداشت، برای دانشجویان توضیح داده شد و نقش این واقعه در شکل‌گیری نخستین جامعه اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. این بازدید، آغاز تجربه‌ای عمیق و ملموس از تاریخ اسلام برای دانشجویان بود.

‌‌زیارت دوره عمره دانشجویی

ایستگاه دوم: صحرای عرفات

در ادامه، کاروان وارد صحرای عرفات شد؛ سرزمینی که اوج معنوی مناسک حج در آن رقم می‌خورد. کارشناسان کاروان، ضمن تشریح جایگاه عرفات در تاریخ اسلام، درباره اجتماع بزرگ مسلمانان، فلسفه وقوف و روایت‌های مربوط به توبه و شناخت در این سرزمین توضیحاتی ارائه کردند. دانشجویان در فضایی آرام و معنوی، با معنای عمیق عرفه و نقش آن در سیر تربیتی و معنوی مسلمانان بیشتر آشنا شدند.

‌‌زیارت دوره عمره دانشجویی

‌‌زیارت دوره عمره دانشجویی

پایان زیارت‌دوره با غار حِرا

آخرین مرحله زیارت‌دوره، صعود به غار حِرا بود؛ جایی که پیامبر اکرم (ص) سال‌ها پیش از بعثت به خلوت و تفکر می‌پرداخت و نخستین آیات الهی در همین مکان نازل شد. دانشجویان با طی مسیر کوه نور، به غاری رسیدند که نقطه آغاز رسالت پیامبر و شروع نزول قرآن کریم است. توضیح رویداد‌های بعثت و فضای معنوی غار، تأثیر عمیقی بر حاضران گذاشت و این بازدید به عنوان بخش پایانی سفر، حال‌و‌هوای خاصی به زیارت‌دوره بخشید.

‌‌زیارت دوره عمره دانشجویی

‌‌زیارت دوره عمره دانشجویی

تجربه‌ای آموزنده برای نسل جوان

این سه بازدید تنها بخشی از برنامه‌های گسترده فرهنگی و آموزشی عمره دانشجویی است و کاروان‌های دیگری نیز به‌صورت مستمر در حال اعزام هستند. دانشجویان شرکت‌کننده، آشنایی نزدیک با مکان‌های واقعی تاریخ اسلام را تجربه‌ای تأثیرگذار توصیف کرده‌اند که می‌تواند ایمان، فهم تاریخی و آگاهی دینی آنان را عمیق‌تر کند و پلی میان دانسته‌های علمی و تجربه معنوی ایجاد نماید.

برچسب ها: حج عمره ، کاروان دانشجویان ، غار حراء
رفتار سنجیده معلمان محور ایمنی مدرسه است
مرحوم دکتر فاضلی، الگوی شایسته فرهیختگان و دانشجویان بودند
تدوین برنامه کنترل بیماری‌های غیر واگیر در کودکان
نقش حیاتی سامانه‌های سایبرنتیکی در زندگی روزمره؛ ضرورت طراحی بومی زیرساخت‌های اطلاعاتی+ فیلم
فضانوردان ناسا با لباس فضایی جدید به آب زدند
ورود نسل تازه تجهیزات اندویورولوژی برای دقت بالاتر در جراحی‌های کم‌تهاجمی+ فیلم
تحولی در صنعت ساخت‌وساز: افزایش ۳۰ درصدی استحکام بتن با تفاله قهوه
ایران در تولید داروهای زیست‌فناوری هم‌پای جهان پیش می‌رود+ فیلم
سلامت دانش‌آموزان از هر چیزی مهمتر است
آواتار هوشمند ایرانی؛ جهشی تازه در تعامل زنده انسان و داده+ فیلم
