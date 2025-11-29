باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سردار عزیزاله ملکی در این خصوص اظهار داشت: مأموران انتظامی استان با اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در سطح محور‌های مواصلاتی، ۳۱۲ دستگاه خودرو سبک (شوتی) و سنگین را توقیف و مقادیر زیادی انواع کالای فاقد مجوز از جمله سوخت، پارچه، موتورسیکلت، لوازم خانگی، لوازم جانبی موبایل، سیگار، قطعات لوازم یدکی و لوازم آرایشی را کشف کردند.

او با بیان اینکه بنا به اظهار نظر کارشناسان مربوطه، ارزش این کالا‌های کشف شده، یک هزار و ۲۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است، افزود: در این خصوص ۱۲۷ متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

سردار ملکی ادامه داد: در پی وقوع چند فقره سرقت درون خودرو، منزل، موبایل قاپی، خودرو، موتورسیکلت و ... در سطح استان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

او گفت: با انجام اقدامات شبانه روزی و رصد اطلاعاتی، ماموران انتظامی این استان موفق به شناسایی و مخفیگاه سارقان شدند.

فرمانده انتظامی استان فارس با بیان اینکه در این خصوص ۱۹۴ نفر سارق دستگیر شدند، تصریح کرد: متهمان در تحقیقات انجام شده به ۵۴۹ فقره انواع سرقت اعتراف و سپس روانه دادسرا شدند.

کشف ۴۱۱ کیلوگرم مواد مخدر

فرمانده انتظامی استان بیان کرد: با توجه به تأکیدات فرمانده کل انتظامی کشور، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان فارس با همکاری سایر عوامل انتظامی نسبت به اجرای طرح تشدید برخورد با خرده فروشان مواد مخدر و جمع‌آوری معتادان متجاهر طی ۴۸ ساعت گذشته در سطح فارس اقدام کردند.

او با اشاره به اینکه در نتیجه اجرای این طرح، ۲۵۱ نفر خرده فروش، ۹ نفر قاچاقچی و ۷۶۷ نفر معتاد متجاهر دستگیر و جمع آوری شدند، گفت: در این خصوص ۴۱۱ کیلوگرم انواع مواد مخدر از افراد دستگیر شده نیز کشف شده است.

این مقام ارشد انتظامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در این طرح ۲ هزار و ۷۷۲ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز جهت طرد از کشور دستگیر شدند، عنوان داشت: دستگیری ۵۰ نفر اراذل و اوباش با سابقه و نوظهور و توقیف ۵ هزار و ۷۹ دستگاه انواع خودرو با رفتار‌های هنجارشکنانه و دارای چراغ‌های هدلایت و زنون، از دیگر نتایج این طرح بود.

او خاطر نشان کرد: پاسخگویی به دغدغه مردم عزیز را اولویت کاری خود می‌دانیم و به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد تا عده‌ای افراد فرصت طلب و سودجو امنیت و آرامش مردم را مختل نمایند و انتظار داریم تا شهروندان ضمن همکاری مستمر با پلیس، در صورت اطلاع از هرگونه موارد مشکوک بلافاصله مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

دستگیری قاتل و همدستش پس از وقوع قتل در شیراز

فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری قاتل و همدستش با سرعت عمل ماموران کلانتری "۳۲ گلشن" خبر داد.

سرهنگ اسماعیل زراعتیان اظهار داشت: روز ششم آذرماه و در پی تماس از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک فقره درگیری منجر به قتل در محله شهرک مهدیه شیراز، بلافاصله ماموران انتظامی به محل اعزام شدند.

او افزود: در بررسی‌های اولیه و تحقیق از شاهدان مشخص شد که چند نوجوان بر سر قدرت نمایی وارد بحث و مشاجره و سپس درگیر می‌شوند.

فرمانده انتظامی شیراز ادامه داد: در این درگیری دو نوجوان با سلاح سرد نوجوانی ۲۱ ساله را به شدت مجروح می‌نمایند و به علت شدت جراحت وارده به قتل می‌رسد.

سرهنگ زراعتیان خاطر نشان کرد: ماموران انتظامی موفق شدند بلافاصله پس از وقوع قتل هر دو نوجوان ۱۶ و ۱۸ ساله را در نزدیکی محل درگیری شناسایی و سریعا آنان را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شیراز به شهروندان توصیه کرد در اختلافات فی مابین به مراجع قانونی مراجعه و با سعه صدر و گذشت در حق یکدیگر از بروز اینگونه حوادث ناگوار که مضرات جبران ناپذیر برای خانواده‌ها به دنبال دارد، جلوگیری کنند.

دستگیری کلاهبردار تحت عناوین پرسنل نیروی انتظامی

رئیس پلیس آگاهی استان از دستگیری یک نفر در شیراز خبر داد که تحت عناوین پلیس از شهروندان کلاهبرداری می‌کرد.

سرهنگ محمود حافظی در تشریح این خبر بیان کرد: ماموران پلیس آگاهی با اقدامات فنی مطلع شدند فردی خود را به عنوان کارکنان پلیس استان فارس معرفی و با مراجعه به اشخاصی که پرونده در مقر‌های انتظامی دارند به عنوان واسطه اقدام به کلاهبرداری به شیوه اخذ کالا و وجه نقد از آنان می‌کند که بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: ماموران انتظامی موفق شدند متهم در حال کلاهبرداری از فردی که خودرو وی به دلیل حمل کالای قاچاق در پارکینگ پارک بوده را شناسایی و وی را دستگیر کنند.

رئیس پلیس آگاهی استان با اشاره به اینکه کلاهبردار مامورنما با تشکیل پرونده به دادسرا معرفی شد، تصریح کرد: تحقیقات به منظور کشف دیگر پرونده‌های مشابه احتمالی ادامه دارد.