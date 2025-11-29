باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- حسین خاشعی، کارشناس سیاستگذاری مسکن، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با اشاره به اینکه اجرای این طرح طی سه سال گذشته آثار بسیار مثبتی در حوزه مسکن، بهویژه در بخش اجاره بهجا گذاشته است، گفت:این طرح در شرایط کنونی که بازار مسکن مملو از دلالی و سوداگری شده، توانسته بخش عمدهای از مشکلات حوزه اجاره مسکن کشور را برطرف و بازار را به سمت رونق هدایت کند.
وی یادآور شد: این طرح، گامی مؤثر در تحول بازار مسکن بوده و زمینهساز صرفهجویی بیش از ۱۰ همت شده است؛ بهگونهای که بازار مسکن از فضای سوداگری خارج و به سمت ثبات قیمتی حرکت کرده است. آثار این اقدام در کاهش نرخ تورم اجاره مسکن نیز مشهود است.
خاشعی اظهار کرد: سامانه «خودنویس» یکی از مهمترین سامانهها در حوزه اقتصاد مسکن کشور به شمار میرود که تا به امروز توانسته بخش عمدهای از مشکلات موجود در بخش مسکن را برطرف کرده و زمینه بهبود وضعیت این حوزه را فراهم سازد.
وی افزود: در حال حاضر اجرای این طرح نقش مؤثری در افزایش قدرت خرید و اجاره مسکن از سوی مستأجران داشته و موجب صرفهجویی قابلتوجهی در هزینههای متقاضیان شده است.
این کارشناس سیاستگذاری مسکن با اشاره به اینکه در شرایط کنونی نرخ اجارهها رشد چندبرابری داشته و در عین حال مالکان نیز با مشکلات متعددی روبهرو هستند، گفت: این طرح توانسته باری از دوش مستأجران کشور بردارد. بنابراین تقویت سامانه خودنویس و استفاده گسترده از آن، موجب خواهد شد بخش عمدهای از سفتهبازی، سوداگری و دلالی در بازار مسکن کشور برچیده شود.
گفتنی است طبق آخرین آمارهای اعلام شده میزان نرخ تورم در بازار اجاره مسکن کاهشی شده که به گفته بسیاری از کارشناسان و مسئولان راه اندازی سامانه خودنویس و همچنین استقبال مستاجران از این سامانه هم به دلیل رایگان بودن و هم به دلیل ۲۴ ساعته بودن آن خود توانسته است این بازار را به سمت رونق هدایت کند.