باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی- محمدعلی کوهندژ، مدیرعامل یک شرکت دانشبنیان، در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: آواتار هوشمند تعاملی این مجموعه توانسته مرحله تازهای از تلفیق انسان و هوش مصنوعی را در کشور رقم بزند. این سامانه با قابلیت گفتوگوی زنده و بلادرنگ، امکان تعامل مستقیم کاربران با دادههای سازمانی را فراهم کرده و به عنوان ابزاری نوین در ترویج و گسترش هوش مصنوعی در سطح ملی نقشآفرینی میکند.
به گفته وی، این آواتار با اتصال به دادههای هر کسبوکار، شرایطی ایجاد میکند که کاربر بتواند گزارشها و اطلاعات موردنیاز را از دل پایگاههای داده استخراج کرده و عملاً با داده گفتوگو کند. این فرآیند سرعت دسترسی به اطلاعات، دقت تحلیل و کیفیت پاسخگویی را برای سازمانها افزایش میدهد و مسیر هوشمندسازی را کوتاهتر میکند.
کوهندژ افزود: بهرهگیری از فناوری همگامسازی لب و بازآفرینی حرکات چهره در این سامانه باعث شده تجربه تعامل با آواتار برای کاربر کاملاً زنده و واقعی به نظر برسد. توسعه این محصول به عنوان خدمتی ملی، گامی مؤثر در ارتقای ساختارهای دیجیتال و توانمندسازی سازمانها در حوزه هوش مصنوعی محسوب میشود و میتواند آینده تعاملات هوشمند در ایران را متحول سازد.
جزئیات بیشتر را در فیلم زیر مشاهده کنید.