رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: کشاورزان همانند سال زراعی گذشته در تامین کود‌های فسفاته و پتاسه با مشکلاتی رو‌به‌رو هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت:  با توجه به شرایط جوی، برخی کشاورزان کشت را آغاز کرده‌اند و منتظر بارش هستند و برخی کشاورزان تا زمان دریافت رطوبت لازم‌  کشت را به تاخیر انداختند.

وی با بیان اینکه ۹۰ درصد کشت در استان‌های شمال‌غرب و غرب انجام شده است، افزود: اگر وضعیت بارش مناسب نباشد، شرایط سبزینگی دیمزارها خوب نخواهد بود.

هاشمی ادامه داد: راندمان کشت در مزارع آبی ۲ برابر دیم است و سال گذشته این خسارت تا حدودی با گندم آبی جبران شد. از این رو اگر نهاده های مورد نیاز کشاورزی بدرستی تامین شود، می‌توان با مدیریت از مساحت گندمزارهای آبی به رقم مناسبی از تولید گندم دست یافت. 

رئیس بنیاد ملی گندمکاران افزود: اگر تا دو هفته آینده بارشی نداشته باشیم مزارع دیم استان‌های سردسیر در نیمه شمالی کشور، تولید خوبی برای سال زراعی جدید نخواهند داشت.

وی با بیان اینکه کشاورزان در تامین کودهای فسفاته و پتاسه دچار مشکل هستند، گفت:  سال گذشته به دلیل عدم اعتبار کافی شرکت خدمات حمایتی در تامین این دو نوع کود شیمیایی مشکلاتی داشت و امسال هم چالش‌هایی وجود دارد که انتظار می رود شرکت های تولیدی پتروشیمی در بحث تامین کود اوره همکاری لازم را داشته باشند.

 

برچسب ها: تولید گندم ، کشت گندم ، گندم آبی و گندم دیم
خبرهای مرتبط
سطح زیرکشت گندم به ۵ میلیون هکتار می‌رسد
۹۰ درصد کشت گندم در مناطق سردسیر انجام شد
کاهش ۵۰۰ هزارهکتاری کشت گندم نسبت به سال قبل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
متوسط مصرف روزانه بنزین به ۱۳۶ میلیون لیتر رسید/ افزایش قیمت بنزین نیازی به اجازه مجلس ندارد+ فیلم
ثبت‌نام سهام عدالت برای متولدین ۱۴۰۱ به بعد آغاز شد
گرانی مرغ ارتباطی به مرغدار ندارد
خرید ارزان یا بازی روانی بازار؟
‌اعزام نخستین قطار ایرانی به ازبکستان
ادعای کارت سفید سوخت صحت ندارد
بازگشایی نماد‌های استانی سهام عدالت همچنان در بلاتکلیفی
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
پرشدگی سدهای کشور تنها ۳۲ درصد+ جزئیات
شروط اجرای کامل مصوبه تبدیل پلاک مناطق آزاد به پلاک ملی اعلام شد
آخرین اخبار
آغاز ثبت‌نام محصولات ایران‌خودرو از فردا
گزارشی از شیوع بیماری آنفلوانزا فوق حاد پرندگان در صنعت طیور نداشتیم
/قیمت هرکیلو لاشه گوسفندی به ۷۰۰ هزارتومان تومان رسید
جزئیات فروش نمایشگاه بین المللی اعلام شد/ میزان مصرف رنگ برابر با استاندارد جهانی ۸ کیلو است
تجارت خارجی ایران به بیش از ۷۶.۵ میلیارد دلار رسید
افزایش بیش از هزار واحدی شاخص کل بورس
بخشودگی جرائم دیركرد بیمه شخص ثالث مشروط به خرید بیمه‌نامه یک‌ساله است
افتتاح ۴۴۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی و آغاز عملیات اجرایی ۱۷۷ مگاوات جدید
تضعیف امنیت غذایی در برنامه هفتم؛ آیا دولت آبخیزداری را کنار می‌گذارد؟
نهاده به میزان کافی در بنادر موجود است
هیچ برنامه ای برای فروش نمایشگاه‌ بین‌المللی وجود ندارد + فیلم
عرضه روزانه ۱۶ میلیون لیتر سی ان جی در کشور
ثبت‌نام سهام عدالت برای متولدین ۱۴۰۱ به بعد آغاز شد
ادعای کارت سفید سوخت صحت ندارد
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
شروط اجرای کامل مصوبه تبدیل پلاک مناطق آزاد به پلاک ملی اعلام شد
جزئیات فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی اعلام شد
پرشدگی سدهای کشور تنها ۳۲ درصد+ جزئیات
کاهش توقف در فرآیند تجارت فرامرزی از طریق مگاپروژه گمرک
‌اعزام نخستین قطار ایرانی به ازبکستان
بازگشایی نماد‌های استانی سهام عدالت همچنان در بلاتکلیفی
فرش قرمز برای قاچاقچیان زعفران/ سهم بزرگترین تولیدکننده زعفران در صادرات چقدر است؟
خرید ارزان یا بازی روانی بازار؟
متوسط مصرف روزانه بنزین به ۱۳۶ میلیون لیتر رسید/ افزایش قیمت بنزین نیازی به اجازه مجلس ندارد+ فیلم
کمبود عرضه شیرخشک رگولار و رژیمی در داروخانه‌ها
گرانی مرغ ارتباطی به مرغدار ندارد
جرائم دیرکرد بیمه شخص ثالث بخشیده شد
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز دوشنبه
هفتمین جلسه کارگروه هوشمندسازی نظام اداری برگزار شد
بورس‌ها فردا فعال هستند