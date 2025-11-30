باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: با توجه به شرایط جوی، برخی کشاورزان کشت را آغاز کرده‌اند و منتظر بارش هستند و برخی کشاورزان تا زمان دریافت رطوبت لازم‌ کشت را به تاخیر انداختند.

وی با بیان اینکه ۹۰ درصد کشت در استان‌های شمال‌غرب و غرب انجام شده است، افزود: اگر وضعیت بارش مناسب نباشد، شرایط سبزینگی دیمزارها خوب نخواهد بود.

هاشمی ادامه داد: راندمان کشت در مزارع آبی ۲ برابر دیم است و سال گذشته این خسارت تا حدودی با گندم آبی جبران شد. از این رو اگر نهاده های مورد نیاز کشاورزی بدرستی تامین شود، می‌توان با مدیریت از مساحت گندمزارهای آبی به رقم مناسبی از تولید گندم دست یافت.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران افزود: اگر تا دو هفته آینده بارشی نداشته باشیم مزارع دیم استان‌های سردسیر در نیمه شمالی کشور، تولید خوبی برای سال زراعی جدید نخواهند داشت.

وی با بیان اینکه کشاورزان در تامین کودهای فسفاته و پتاسه دچار مشکل هستند، گفت: سال گذشته به دلیل عدم اعتبار کافی شرکت خدمات حمایتی در تامین این دو نوع کود شیمیایی مشکلاتی داشت و امسال هم چالش‌هایی وجود دارد که انتظار می رود شرکت های تولیدی پتروشیمی در بحث تامین کود اوره همکاری لازم را داشته باشند.