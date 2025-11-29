تیم ملی فوتسال بانوان ایران با قبول شکست مقابل ایتالیا از رسیدن به مرحله حذفی جام جهانی باز ماندند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - تیم ملی فوتسال بانوان ایران در سومین بازی از رقابتهای جام جهانی به مصاف تیم ایتالیا رفت در نهایت با حساب ۳ بر ۱ شکست را پذیرفت و از رسیدن به دور حذفی این رقابتها باز ماند.
تیم ملی فوتسال کشورمان در اولین بازی این رقابتها با حساب ۴ بر ۱ مغلوب مدعی قهرمانی این رقابتها یعنی برزیل شد و در دومین بازی از سد تیم پاناما گذشت و این در حالی بود که ایتالیا با تفاضل گل بالا پاناما را شکست داده بود و بازی را به برزیل واگذار کرده بود.
با توجه به پیروزی ۶ بر ۱ برزیل مقابل ایتالیا و پیروزی ۱۷ بر صفر ایتالیا مقابل پاناما، ملی پوشان کشورمان با تفاضل کمتر و امتیاز برابر با ایتالیا در بازی پایانی باید مقابل این تیم به پیروزی میرسیدند.
نیمه اول بازی با برتری نسبی تیم ملی کشورمان همراه بود و با شوت زیبای توسط فرزانه توسلی دروازه بان ملی پوش کشورمان و دخالت الهام عنفاچه بازی را با همان گل به نیمه رساندند.
در نیمه دوم تیم ایتالیا بازی را بهتر آغاز کرد و در ۳ نوبت موفق شد دروازه تیم ملی فوتسال ایران را باز کند و در نهایت بازی خوب تیم ملی فوتسال در نیمه اول رنگ باخت و ملی پوشان ایران با ۲ شکست و یک پیروزی در مرحله گروهی این بازیها از ادامه راه بازماندند.
تیمهای برزیل و ایتالیا به عنوان تیمهای اول و دوم این رقابتها به دور حذفی راه یافتند.