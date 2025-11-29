معاون هماهنگ کننده ارتش با تاکید بر اینکه خزر «دریای صلح و دوستی» است گفت: ما معتقدیم امنیت این دریا باید با تعامل، همدلی و هماهنگی میان پنج کشور ساحلی برقرار شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر دریادار حبیب‌الله سیاری در گفتگویی با عنوان نیروی دریایی راهبردی از اقتدار تا توسعه دریانوردی گفت: موضوع مهم سیادت دریایی است که ما از روز اول جنگ، سیادت کامل بر کل خلیج فارس و خصوصاً شمال خلیج فارس را داشتیم و از آب‌های سرزمینی و مناطق تحت نظارت‌مان حفاظت و پاسداری کردیم.

سیاری افزود: از همان روز نخست، خط منصف را در خلیج فارس ترسیم کردیم و نیمه شمالی به‌طور کامل تحت کنترل شدید نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بود. سپس برادران نیروی دریایی سپاه نیز وارد میدان شدند و به‌صورت مشترک از این منطقه دفاع کردیم.

معاون هماهنگ کننده ارتش تاکید کرد: به هیچ‌کس اجازه ورود به این منطقه را ندادیم. امروز هم سیادت جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس به‌ویژه در بخش شمالی که دشمنان برای اخراج ما از آن منطقه جنگ را آغاز کرده بودند، همچنان ادامه دارد.

دریادار سیاری درباره اقدام متقابل دشمن پس از شکست کامل نیروی دریایی عراق گفت: دشمن، چون نیروی دریایی‌اش از بین رفته بود، با حمایت استکبار جهانی انواع هواپیما‌های میراژ و سوپراتاندارد، بالگرد سوپرفرلون، موشک اگزوسه، موشک‌های زمین‌به‌زمین و ساحل‌به‌دریا را در اختیار گرفت تا از طریق هوا صادرات نفت ایران را متوقف کند، اما تاریخ گواهی می‌دهد که حتی یک روز هم نتوانستند صادرات نفت جمهوری اسلامی ایران را متوقف کنند.

در طول جنگ بیش از ۱۵۰ عملیات اسکورت کاروان انجام شد

معاون هماهنگ‌کننده ارتش، اسکورت کاروان را یکی از مهم‌ترین عملیات راهبردی نیروی دریایی عنوان کرد و گفت: در طول جنگ، بیش از ۱۵۰ عملیات اسکورت کاروان انجام شد. ما کشتی‌های تجاری و نفتکش را از بندرعباس و بوشهربا صیانت کامل به بندر امام منتقل می‌کردیم تا تخلیه و بارگیری کنند و سپس بازمی‌گرداندیم.

وی با بیان این که در مجموع ۱۰ هزار کشتی تجاری و نفتکش در طول دفاع مقدس اسکورت شدند، افزود: از میان این ۱۰ هزار کشتی، بیش از ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ موشک به سمت آنها شلیک شد، اما فقط ۲۰۰ موشک اصابت کرد و تنها ۲۰ کشتی آسیب کلی دیدند که این یک رکورد منحصر‌به‌فرد در تاریخ عملیات‌های دریایی جهان است.

دریادار سیاری ادامه داد: مهندسان و پیشکسوتان نیروی دریایی وسیله‌ای به نام هدف کاذب ساختند که قیمت هر واحد آن ۲۰۰ هزار تومان بود. این وسیله شامل چند تیرآهن و دو لوله که روی آن رفلکتور راداری نصب و در دریا رها می‌شد. در رادار دشمن، سطح مقطع این هدف کاذب بزرگ‌تر از کشتی تجاری دیده می‌شد؛ بنابراین موشک‌ها به جای کشتی‌ها به سمت هدف کاذب می‌رفتند.

وی با اشاره به اهمیت نتایج این اقدامات گفت: همه این اقدامات باعث شد اقتصاد کشور سالم بماند. رهبر معظم انقلاب فرمودند؛ خوب است مردم بدانند یکی از نتایج عملیات‌های نیروی دریایی این است که اقتصاد کشور سالم مانده است. اگر ما اسکورت‌ها را انجام نمی‌دادیم، واردات کشور مختل می‌شد و کشور با بحران و قحطی مواجه می‌شد.

از سال ۱۳۸۶ تا به امروز بیش از ۵ هزار و پانصد کشتی تجاری و نفتکش اسکورت شده است

فرمانده پیشین نیروی دریایی ارتش بر این که این مأموریت راهبردی هنوز هم ادامه دارد گفت: از سال ۱۳۸۶ تاکنون، در منطقه خلیج عدن بیش از ۵ هزار و پانصد کشتی تجاری و نفتکش توسط نیروی دریایی ارتش اسکورت شده است تا اقتصاد کشور همچنان پایدار بماند.

رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران، در تشریح روند توسعه توانمندی‌های نیروی دریایی ارتش با تاکید بر اهمیت تجهیزات محوری برای حضور در دریا‌های آزاد اظهار داشت: هرچقدر که پیشروی ما در دریای آزاد بیشتر باشد، نیاز به تجهیزات ویژه و متناسب با مناطق عملیاتی داریم. در این زمینه، دو محور اصلی دسترسی به تجهیزات مورد نیاز وجود دارد.

دریادار سیاری درباره ناوشکن‌ها عنوان کرد: ساخت ناوشکن در دنیا تنها توسط معدودی کشور‌ها انجام می‌شود. در سال ۱۳۷۶، رهبر معظم انقلاب در بازدید از کارخانجات بندرعباس فرمودند: خوب است نیروی دریایی ناوشکن بسازد و توانمندی‌های آن را نیز ارتقا دهد؛ به‌گونه‌ای که بتواند بالگرد و موشک حمل کند.

دریادار سیاری یادآور شد: در ۳۰ بهمن ۱۳۸۸، ناوشکن جماران با حضور رهبر معظم انقلاب الحاق شد. نام جماران به یاد امام خمینی (ره) انتخاب شد تا پیوند معنوی بین دفاع دریایی و ارزش‌های انقلاب حفظ شود. پس از آن، ناو‌های دماوند، سهند، زاگرس و تفتان ساخته شدند و خط تولید ناوشکن‌ها در ایران با فناوری‌های روز راه‌اندازی شد.

وی افزود: کلاس ناوشکن‌های طارق که در سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۳ خریداری شده بود، نیاز به تعمیرات اساسی داشت. با تدبیر رهبری و توان داخلی، تعمیرات اساسی انجام شد و توانمندی عملیاتی آنها بازگردانده شد.

دریادار سیاری به توسعه زیردریایی‌ها اشاره کرد و گفت: ما پیش از این هیچ زیردریایی نداشتیم، اما امروز خط تولید زیردریایی سبک، متوسط و سنگین را داریم. در کنار آن، ناو موشک‌انداز، ناوشکن، زیردریایی، سامانه‌های موشکی ساحل به دریا، جنگ‌های الکترونیک، پهپاد‌ها و عملیات سایبری نیز در دستور کار است. همه اینها با همکاری جوانان متخصص، شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع وزارت دفاع محقق شده است.

تلاش ما این است که توانمندی نیروی دریایی با تهدیدات جدید ارتقا پیدا کند

وی افزود: امروز، تمام تجهیزات ما داخلی و خودکفا است. موشک‌های هوشمند، پهپاد‌های پیشرفته و ناوشکن‌ها توسط جوانان همین کشور ساخته می‌شوند. رهبر معظم انقلاب فرمودند: امروز روز بسیار شیرینی است که زحمات جوانان را در ساخت یک رزمناو دیدم و این بسیار ارزشمند است.

دریادار سیاری ادامه داد: تلاش ما این است که از فناوری‌های روز دنیا عقب نمانیم و توانمندی نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران همیشه متناسب با نیاز‌های عملیاتی و تهدیدات جدید ارتقا پیدا کند. همکاری تمامی نیرو‌های مسلح، صنایع دفاعی و جوانان متخصص، مسیر پیشرفت را هموار کرده و امروز ایران اسلامی به افتخار تولید تجهیزات حیاتی دریایی و دفاعی دست یافته است.

رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش، با تشریح روند شکل‌گیری نگاه راهبردی به نیروی دریایی ارتش، به نقطه آغاز این تحول اشاره کرد و گفت: این مسیر از تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۸۸ آغاز شد؛ روزی که رهبر معظم انقلاب در مراسم دانش‌آموزی نوشهر حضور یافتند و جمله‌ای بسیار مهم و تعیین‌کننده بیان فرمودند. ایشان تأکید کردند که امروزه در بسیاری از نقاط دنیا و در کشور ما، نیروی دریایی یک نیروی راهبردی است و به چشم یک نیروی راهبردی باید به آن نگریسته شود.

وی افزود: بر همین اساس ما یک چشم‌اندازی تعریف کردیم؛ اینکه نیروی دریایی راهبردی یعنی چه. نتیجه گرفتیم منظور این است که در آب‌های آزاد حضور مستمر داشته باشیم، امنیت خطوط مواصلاتی را در خلیج عدن و دیگر مناطق برقرار کنیم و به دیپلماسی دریایی برسیم.

دریادار سیاری افزود: در همان سال، همزمان موضوع مقابله با دزدان دریایی در خلیج عدن مطرح بود. ما از مدیترانه عبور کردیم، به سمت جبل‌الطارق رفتیم، به سوریه رفتیم. همان زمان رهبری فرمودند با این حرکت شما، دنیا تکان خورد.

معاون هماهنگ‌کننده ارتش بیان کرد: از همان سال، دیپلماسی دریایی ما با قدرت آغاز شد. این دیپلماسی بخشی از دیپلماسی دفاعی است. رهبری نیز فرمودند نیروی دریایی مثل وزارت امور خارجه است و می‌تواند در برقراری دیپلماسی دفاعی و حتی کمک به دستگاه دیپلماسی رسمی کشور نقش مؤثر داشته باشد.

وی افزود: در ادامه، دیپلماسی اقتصادی دریایی را هم دنبال کردیم؛ یعنی ایجاد رفت‌وآمد مستمر با کشور‌های دوست، حضور در بنادر شمال اقیانوس هند، اقیانوس آرام، اقیانوس اطلس و اقیانوس هند جنوبی؛ و ایجاد امنیت پایدار خطوط کشتیرانی.

۸۰ تا ۹۰ درصد صادرات و واردات کشور از مسیر دریا انجام می‌شود

دریادار سیاری با اشاره به سیاست‌های کلی توسعه دریا محور گفت: سال گذشته سیاست‌های توسعه دریا محور ابلاغ شد. این سیاست‌ها نقش و جایگاه نیروی دریایی را بیش از گذشته برجسته کرد. ما ۸۰ تا ۹۰ درصد صادرات و واردات کشور را از طریق دریا انجام می‌دهیم؛ بنابراین حضور فعال در تجارت دریایی، انرژی‌های پاک دریایی، مواد غذایی دریایی و گردشگری برای ما ضروری است.

وی افزود: برای تحقق توسعه دریا محور باید سواحل مکران را آباد کنیم، بنادر پیشرفته داشته باشیم و حضور مؤثر در آب‌های آزاد را ادامه دهیم. اما شرط همه اینها اقتدار دریایی است.

نیروی دریایی ارتش و سپاه باید امنیت پایدار دریا را برقرار کنند

به گفته دریادار سیاری؛ اقتدار دریایی با قدرت دریایی به دست می‌آید و این قدرت باید توسط نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی دریایی سپاه ایجاد شود. این دو نیرو باید در سطحی از توانمندی باشند که بتوانند امنیت پایدار را در دریا برقرار کنند تا توسعه پایدار دریایی در سایه این امنیت شکل بگیرد.

فرمانده پیشین نیروی دریایی ارتش تأکید کرد: رهبر معظم انقلاب بار‌ها فرمودند اگر امنیت نباشد، هرچه ساختیم از صبح تا ظهر از بین می‌رود. این موضوع درباره مرز‌های زمینی، هوایی و دریایی به یک اندازه جاری است. امنیت دریایی شرط اصلی بهره‌برداری از منابع و منافع گسترده کشور در دریاست.

رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش، با اشاره به ریشه‌دار بودن همدلی و وحدت از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: از همان روز‌های نخست انقلاب، همدلی را داشتیم. امام خمینی (ره) یک سخن و کلام مهم داشتند و همواره می‌فرمودند وحدت کلمه. این وحدت کلمه همان اتحاد، انسجام و همدلی بود؛ وحدتی که موجب پیروزی انقلاب شد و در ادامه نیز سبب موفقیت ما در سایر عرصه‌ها شد.

در سطح کل نیرو‌های مسلح همدلی و هم افزایی دنبال می‌شود

وی با اشاره به سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب افزود: شب گذشته هم در بیانات ایشان به موضوع انسجام و وحدت تأکید شد بنابراین در سطح ستاد کل نیرو‌های مسلح، سازمان‌های ارتش، سپاه، فراجا و وزارت دفاع، سیاست ایجاد همدلی، هماهنگی، انسجام و هم‌افزایی دنبال می‌شود. در داخل ارتش و سپاه نیز نیرو‌هایی که هم‌نام و هم‌ماموریت هستند در حوزه‌های آموزش، تربیت، ساخت و توسعه سلاح، تمرینات و رزمایش‌های مشترک ارتباط کاملاً نزدیک دارند. همین همکاری‌ها موجب افزایش هم‌افزایی می‌شود.

معاون هماهنگ‌کننده ارتش تصریح کرد: با این چشم‌انداز که بتوانیم همواره صددرصد همدلی و هماهنگی را حفظ کنیم، مطمئن هستیم که موفق خواهیم بود و به هر تهدیدی پاسخ قاطع خواهیم داد.

دریادار سیاری یکی از مهم‌ترین چالش‌ها را جنگ نرم دانست و گفت: دشمن با تمام توان خود در جنگ نرم و جنگ شناختی تلاش می‌کند تا میان مردم، مسئولان، دولت، حکمرانان و نیرو‌های مسلح تفرقه ایجاد کند. اما با بصیرتی که امروز مردم ما نسبت به مسئولان و نیرو‌های مسلح دارند و با وحدتی که میان نیرو‌های مسلح برقرار است، تدبیری که رهبر انقلاب بیان فرمودند به مرحله اجرا خواهد رسید و مطمئناً تیر دشمن مثل همیشه به سنگ خواهد خورد و این تفرقه‌افکنی‌ها به نتیجه نخواهد رسید.

معاون هماهنگ‌کننده ارتش، با اشاره به جایگاه ویژه دریای خزر در مأموریت‌های نیرو‌های مسلح گفت: تأمین امنیت دریای خزر در دستور کار است و جزو وظایف قطعی نیرو‌های مسلح به شمار می‌رود.

امنیت دریای خزر باید با تعامل پنج کشور ساحلی برقرار شود

وی با تأکید بر اینکه خزر «دریای صلح و دوستی» است، افزود: ما معتقدیم امنیت این دریا باید با تعامل، همدلی و هماهنگی میان پنج کشور ساحلی برقرار شود. کشور‌های همسایه باید دست‌به‌دست هم بدهند و اجازه ورود یا حضور هیچ قدرت خارجی را در خزر ندهند. در سایه این امنیت است که می‌توان اقدامات سازنده و همکاری‌های اقتصادی و عملیاتی را در قالب دریای صلح و دوستی پیش برد.

دریادار سیاری ابراز امیدواری کرد: امیدواریم این دریا همواره به‌عنوان دریای صلح و دوستی باقی بماند و هر پنج کشور همسایه بتوانند از منابع و منافعی که به‌صورت مشترک تعریف شده و مورد توافق قرار گرفته، به بهترین شکل استفاده کنند.

معاون هماهنگ‌کننده ارتش اظهار کرد: نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی براساس شرح وظایف خود، امکانات لازم را برای دفاع از امنیت خزر فراهم کرده‌اند. اگر حادثه یا تهدیدی پیش بیاید، توان دفاعی لازم کاملاً وجود دارد.

وی در افزود: برنامه‌ریزی‌های مناسب انجام شده، رزمایش‌ها به‌طور مستمر برگزار می‌شود و آمادگی مقابله با تهدید در سطح مطلوب قرار دارد.

معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران، در پایان با اشاره به گستردگی طرح‌های امنیتی نیرو‌های مسلح در کشور، خاطرنشان کرد: هیچ نقطه‌ای از کشور، چه در زمین، چه در هوا و چه در دریا، وجود ندارد که در بحث برقراری امنیت پیش‌بینی و اقدام لازم برای آن صورت نگرفته باشد.

