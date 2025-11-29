باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- سید حمید حسینی رئیس اتحادیه صادر کنندگان فرآوردههای نفتی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با اشاره به اینکه به طور قطع یکی از اصلیترین اهداف در اجرای مصوبه سه نرخی شدن بنزین عادلانهسازی توزیع یارانه سوخت بوده است گفت: اگر این یارانه متعلق به مردم است، باید در نظر داشت که نفت با قیمت صفر حساب میشود، اما هزینه تولید هر لیتر بنزین حدود ۸ هزار تومان است، در حالی که دولت آن را به قیمت ۱۵۰۰ یا ۳۰۰۰ تومان میفروشد؛ بنابراین دولت سعی کرده است که با اجرای این طرح یارانه را بهصورت عادلانه توزیع کند.
وی یاد آور شد: قطع دو سهمیه ۱۵۰۰ و ۳ هزار تومانی افرادی که دو یا سه خودرو دارند به طور قطع یک تصمیم درست بوده است.
او یادآور شد: اینکه دولت و سازمانهای دولتی نیز دیگر حق استفاده از بنزین ۱۵۰۰ تومانی را ندارند و باید بنزین سههزار تومانی مصرف کنند، اقدامی است که در نگاه مردم قابلقبولتر بوده و حس عدالت را تقویت میکند.
حسینی با اشاره به اینکه باید در اجرای این طرح بخشی از درآمدهای حاصل از این طرح صرف افزایش کارمزد جایگاهها شود گفت:کارگرانی که در جایگاههای سوخت فعالیت میکنند از قشر محروم جامعه هستند، و کارمزد فعلی آنان حداقل استانداردهای معیشتی را پوشش نمیدهد. بخشی از این منابع میتواند برای بهبود وضعیت بیمه و رفاه این کارگران تخصیص یابد.
این کارشناس انرژی افزود: همچنین مقرر شده که خودروهای وارداتی سهمیه بنزین نداشته باشند، که اقدامی ارزشمند است در مقابل، پیشنهاد میشود که برای خودروهای اقتصادی داخلی که توسط ایرانخودرو و سایپا برای مصرف عمومی مردم تولید میشوند (و قشر متوسط یا ضعیف جامعه را شامل میشوند)، دولت سعی کرده وضعیت فعلی سهمیه را حفظ کند تا فشار اقتصادی جدیدی بر مردم وارد نشود.
وی به طرح خودروهای نو شماره هم اشاره کرد وگفت: باید این طرح به گونهای اجرا شود که موجب نگرانی مردم نشود و خودروهای اقتصادی که عموم مردم استفاده میکنند، قطعاً در طرح حفظ سهمیه خواهند بود و دولت با دقت در این زمینه اقدام خواهد کرد.
او اظهار کرد: اجرای این طرح برای مدیریت سوخت کشور ضروری بوده چراکه این اقدام هم جلوی قاچاق سوخت را میگیرد و هم موجب کاهش هزینههای تولید بنزین میشود.
او یادآور شد: در حال حاضر دولت مجبور است حدود ۶ میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه کند، که این امر بر تأمین کالاهای اساسی اثر میگذارد.
حسینی با اشاره به اینکه از اینرو، کاملاً عاقلانه است که اقشار مرفه، بهویژه دارندگان خودروهای لوکس و خارجی، هزینهی واقعیتر سوخت را بپردازند گفت:این افراد میتوانند از بنزین آزاد و یا بنزین سوپر استفاده کنند، و با این روش هم فشار بر دولت برای تأمین بنزین کاهش مییابد، و هم رضایت این گروهها بیشتر خواهد شد.
وی توضیح داد: دولت مجموعه اقداماتی را همزمان آغاز کرده است که میتواند ما را به سمت کاهش مصرف بنزین و جلوگیری از افزایش واردات هدایت کند و بر اساس برنامه هفتم پیشبینی میشود تا پایان سال آینده مصرف روزانه بنزین از مرز ۱۵۰ میلیون لیتر عبور کند که این میزان مصرف به طور قطع با اجرای این طرح متوقف خواهد شد.
او افزود:حرکت جدید دولت نشاندهنده جسارت در تصمیمگیری است و اگر این سیاستها درست اجرا شوند، بخش خصوصی نیز میتواند وارد حوزه واردات بنزین شود، تا دولت کمتر مجبور به واردات شود و فشار اقتصادی کاهش یابد.
وی تصریح کرد: این مصوبه مجموعهای از اقدامات هماهنگ است که میتواند به کاهش مصرف سوخت، تقویت عدالت یارانهای، حمایت از اقشار ضعیف و اصلاح ساختار توزیع بنزین در کشور منجر شود.