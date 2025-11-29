رئیس اتحادیه صادر کنندگان فرآورده‌های نفتی گفت: اجرای طرح سه نرخی شدن بنزین نقش بسیار موثری در کاهش میزان واردات بنزین داردچراکه در حال حاضر سالانه ۶ میلیارد دلار صرف واردات بنزین در کشور می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- سید حمید حسینی رئیس اتحادیه صادر کنندگان فرآورده‌های نفتی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با اشاره به اینکه  به طور قطع یکی از اصلی‌ترین اهداف در اجرای مصوبه سه نرخی شدن بنزین عادلانه‌سازی توزیع یارانه سوخت بوده است گفت: اگر این یارانه متعلق به مردم است، باید در نظر داشت که نفت با قیمت صفر حساب می‌شود، اما هزینه تولید هر لیتر بنزین حدود ۸ هزار تومان است، در حالی که دولت آن را به قیمت ۱۵۰۰ یا ۳۰۰۰ تومان می‌فروشد؛ بنابراین دولت سعی کرده است که با اجرای این طرح یارانه را  به‌صورت عادلانه توزیع  کند.

وی یاد آور شد: قطع  دو سهمیه ۱۵۰۰ و ۳ هزار تومانی افرادی که دو یا سه خودرو دارند به طور قطع یک تصمیم درست بوده است.

او یادآور شد: این‌که دولت و سازمان‌های دولتی نیز دیگر حق استفاده از بنزین ۱۵۰۰ تومانی را ندارند و باید بنزین سه‌هزار تومانی مصرف کنند، اقدامی است که در نگاه مردم قابل‌قبول‌تر بوده و حس عدالت را تقویت می‌کند.

حسینی با اشاره به اینکه باید در اجرای این طرح  بخشی از درآمد‌های حاصل از این طرح  صرف افزایش کارمزد جایگاه‌ها شود  گفت:کارگرانی که در جایگاه‌های سوخت فعالیت می‌کنند از قشر محروم جامعه هستند، و کارمزد فعلی آنان حداقل استاندارد‌های معیشتی را پوشش نمی‌دهد. بخشی از این منابع می‌تواند برای بهبود وضعیت بیمه و رفاه این کارگران تخصیص یابد.

این کارشناس انرژی افزود: همچنین مقرر شده که خودرو‌های وارداتی سهمیه بنزین نداشته باشند، که اقدامی ارزشمند است در مقابل، پیشنهاد می‌شود که برای خودرو‌های اقتصادی داخلی که توسط ایران‌خودرو و سایپا برای مصرف عمومی مردم تولید می‌شوند (و قشر متوسط یا ضعیف جامعه را شامل می‌شوند)، دولت سعی کرده وضعیت فعلی سهمیه را حفظ کند تا فشار اقتصادی جدیدی بر مردم وارد نشود.

وی به طرح خودرو‌های نو شماره هم اشاره کرد وگفت: باید این طرح به گونه‌ای اجرا شود که  موجب نگرانی مردم نشود و خودرو‌های اقتصادی که عموم مردم استفاده می‌کنند، قطعاً در طرح حفظ سهمیه خواهند بود و دولت با دقت در این زمینه اقدام خواهد کرد.

او اظهار کرد:  اجرای این طرح برای مدیریت سوخت کشور ضروری بوده چراکه این اقدام هم جلوی قاچاق سوخت را می‌گیرد و هم موجب کاهش هزینه‌های تولید بنزین می‌شود.

او یادآور شد: در حال حاضر دولت مجبور است حدود ۶ میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه کند، که این امر بر تأمین کالا‌های اساسی اثر می‌گذارد.

حسینی با اشاره به اینکه از این‌رو، کاملاً عاقلانه است که اقشار مرفه، به‌ویژه دارندگان خودرو‌های لوکس و خارجی، هزینه‌ی واقعی‌تر سوخت را بپردازند گفت:این افراد می‌توانند از بنزین آزاد و یا بنزین سوپر استفاده کنند، و با این روش هم فشار بر دولت برای تأمین بنزین کاهش می‌یابد، و هم رضایت این گروه‌ها بیشتر خواهد شد.

وی توضیح داد: دولت مجموعه اقداماتی را هم‌زمان آغاز کرده است که می‌تواند ما را به سمت کاهش مصرف بنزین و جلوگیری از افزایش واردات هدایت کند و بر اساس برنامه هفتم  پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال آینده مصرف روزانه بنزین از مرز ۱۵۰ میلیون لیتر عبور کند که این میزان مصرف به طور قطع با اجرای این طرح متوقف خواهد شد.

او افزود:حرکت جدید دولت نشان‌دهنده جسارت در تصمیم‌گیری است و اگر این سیاست‌ها درست اجرا شوند، بخش خصوصی نیز می‌تواند وارد حوزه واردات بنزین شود، تا دولت کمتر مجبور به واردات شود و فشار اقتصادی کاهش یابد.

وی تصریح کرد:  این مصوبه مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ است که می‌تواند به کاهش مصرف سوخت، تقویت عدالت یارانه‌ای، حمایت از اقشار ضعیف و اصلاح ساختار توزیع بنزین در کشور منجر شود.

برچسب ها: بنزین ، واردات بنزین
خبرهای مرتبط
متوسط مصرف روزانه بنزین به ۱۳۶ میلیون لیتر رسید/ افزایش قیمت بنزین نیازی به اجازه مجلس ندارد+ فیلم
تسریع در صدور کارت سوخت برای خودرو‌های جدید/ آغاز سهمیه بندی سوخت از نیمه آذر ماه
خسارت سالانه ۱۶ میلیارد دلاری ناترازی گاز به کشور
مصرف حدود ۳ میلیارد مترمکعب گاز در بخش خانگی در یک هفته
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۸ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
مسئولین مملکت ما در حال قاچاق سوخت هستند و به دلار درآمد دارند برای همین کارت سوخت جایگاه ها را جمع نمی کنند چرا بنزین 5 هزار تومانی را روی کارت سوخت خود افراد اعمال نمی کنید می ترسید بفهمند که خود مسئولین هستند که دارند ثرومت ملی را غارت می کنند؟
وقتی سهمیه 1500 و 3000 هزار تومانی تمام شد باید 5000 تومانی بزنید با همان کارت سوختی که سهمیه ها را می زنید اینجوری به راحتی می شه فهمید که چه کسی است که بنزین را قاچاق یا غارت می کند یا زیاد از حد مصرف می کند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۶ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
اگه خیلی مردید جلوی کسایی که با لوله کشی و با کشتی قاچاق بنزین میکن رو بگیرید، خودبخود نیاز به واردات رفع میشه!!
۰
۰
پاسخ دادن
Switzerland
ناشناس
۱۵:۴۶ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
همه چی شده سه برابر ولی حقوق هیچ تغییری نکرده من نمیدونم این مسولین انگار از هیچی خبر ندارن یا خودشون به خواب زدن واقعا یه زندگی کاملا عادی برای یه خونواده ۵ نفره که تازه اجاره خونه هم نمیدن ماهیانه ۶۰ میلیون یه بطری شیر ۷۰ تومن یه سطل ماست ۱۶۰ تومن یه لباس عادی تو خونه ۱ میلیون گرونی بیداد میکنه عوض اینکه به مردم کمک کنن هی گرونی رو بیشتر میکنن
۰
۰
پاسخ دادن
متوسط مصرف روزانه بنزین به ۱۳۶ میلیون لیتر رسید/ افزایش قیمت بنزین نیازی به اجازه مجلس ندارد+ فیلم
گرانی مرغ ارتباطی به مرغدار ندارد
خرید ارزان یا بازی روانی بازار؟
کمبود عرضه شیرخشک رگولار و رژیمی در داروخانه‌ها
‌اعزام نخستین قطار ایرانی به ازبکستان
بازگشایی نماد‌های استانی سهام عدالت همچنان در بلاتکلیفی
فرش قرمز برای قاچاقچیان زعفران/ سهم بزرگترین تولیدکننده زعفران در صادرات چقدر است؟
پرشدگی سدهای کشور تنها ۳۲ درصد+ جزئیات
جزئیات فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی اعلام شد
شروط اجرای کامل مصوبه تبدیل پلاک مناطق آزاد به پلاک ملی اعلام شد
آخرین اخبار
ادعای کارت سفید سوخت صحت ندارد
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
شروط اجرای کامل مصوبه تبدیل پلاک مناطق آزاد به پلاک ملی اعلام شد
جزئیات فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی اعلام شد
پرشدگی سدهای کشور تنها ۳۲ درصد+ جزئیات
کاهش توقف در فرآیند تجارت فرامرزی از طریق مگاپروژه گمرک
‌اعزام نخستین قطار ایرانی به ازبکستان
بازگشایی نماد‌های استانی سهام عدالت همچنان در بلاتکلیفی
فرش قرمز برای قاچاقچیان زعفران/ سهم بزرگترین تولیدکننده زعفران در صادرات چقدر است؟
خرید ارزان یا بازی روانی بازار؟
متوسط مصرف روزانه بنزین به ۱۳۶ میلیون لیتر رسید/ افزایش قیمت بنزین نیازی به اجازه مجلس ندارد+ فیلم
کمبود عرضه شیرخشک رگولار و رژیمی در داروخانه‌ها
گرانی مرغ ارتباطی به مرغدار ندارد
جرائم دیرکرد بیمه شخص ثالث بخشیده شد
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز دوشنبه
هفتمین جلسه کارگروه هوشمندسازی نظام اداری برگزار شد
بورس‌ها فردا فعال هستند
جزئیات فعالیت بانک‌های استان تهران در دو روز آینده اعلام شد
شرایط استرداد انواع بلیط هواپیما داخلی و خارجی
آینده رزومه نویسی با هوش مصنوعی
هاست ابری چیست و چه زمانی بهترین انتخاب است؟
ترافیک سنگین در محور‌های شمالی کشور
فروش چشمی درب دیجیتال در تهران
بازار سرمایه؛ دو راهی بین صعود و نزول
آغاز ثبت‌نام محصولات سایپا از یکشنبه ۹ آذر
مالیات از نفت جلو زد
نتیجه آخرین مزایده اموال منقول تملیکی اعلام شد
جلوگیری از افزایش واردات بنزین از طریق طرح سه نرخی شدن/ سالانه ۶ میلیارد دلار صرف واردات بنزین می‌شود
آغاز بارش‌ها از روز دوشنبه از غرب کشور
شروع ثبت سفارش شکر از امروز/ ثبت سفارش ذرت دامی و جو از ۱۰ آذرماه آغاز می‌شود