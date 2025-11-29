شهروندخبرنگار ما از فرسودگی جاده شهرستان کیاکلا در استان مازندران ابراز نگرانی کرد و خواستار مرمت و نوسازی این جاده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرسودگی جاده علاوه بر اینکه تهدیدی برای ایمنی رانندگان است؛ موجب آسیب جدی به خودرو‌ها وارد می‌کند و آنها را با دردسر‌هایی مواجه کرده است. شهرستان کیاکلا در استان مازندران واقع شده است. مدتی است رانندگان این جاده به دلیل شکستگی آسفالت و چاله‌های خطرساز با مشکلاتی مواجه شدند. از سوی دیگر کم عرض بودن جاده نیز مشکلات رانندگان را دوچندان کرده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی از مسئولان درخواست کرد تا نسبت به ترمیم و مرمت این جاده اقدام کنند.

منبع: علی حاجی آقازاده سنگرودی - مازندران

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.