شهروندخبرنگار ما از فرسودگی جاده شهرستان کیاکلا در استان مازندران ابراز نگرانی کرد و خواستار مرمت و نوسازی این جاده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرسودگی جاده علاوه بر اینکه تهدیدی برای ایمنی رانندگان است؛ موجب آسیب جدی به خودرو‌ها وارد می‌کند و آنها را با دردسر‌هایی مواجه کرده است. شهرستان کیاکلا در استان مازندران واقع شده است. مدتی است رانندگان این جاده به دلیل شکستگی آسفالت و چاله‌های خطرساز با مشکلاتی مواجه شدند. از سوی دیگر کم عرض بودن جاده نیز مشکلات رانندگان را دوچندان کرده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی از مسئولان درخواست کرد تا نسبت به ترمیم و مرمت این جاده اقدام کنند.

منبع: علی حاجی آقازاده سنگرودی - مازندران

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: فرسودگی جاده ، آسفالت جاده ، مشکلات مردم
خبرهای مرتبط
رنجش رانندگان از فرسودگی آسفالت در شهربابک
حال و روز ناخوش رانندگان ار فرسودگی جاده مغار به نظنز
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
فرسودگی آسفالت رانندگان گناباد را به دردسر انداخت + عکس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گزارش تصویری از اعزام کاروان از شهر گهرو به مشهد مقدس
فیلمی از خودنمایی نارنگی بر روی درختان روستای حاجیکلا صنم
آخرین اخبار
فیلمی از خودنمایی نارنگی بر روی درختان روستای حاجیکلا صنم
گزارش تصویری از اعزام کاروان از شهر گهرو به مشهد مقدس
هدررفت آب اهالی شهرستان قیروکارزین را نگران کرد + فیلم
برگزاری شنبه های ام بنین در نوش آباد به روایت شهروندخبرنگار + فیلم
برگزاری رزمایش اقتدار بسیجیان لارستانی همراه با غبارروبی قبور مطهر شهدا
وضعیت ناگوار جاده کیاکلا و گلایه رانندگان + فیلم
رنجش خریداران مسکن مهر کاشمر از ۱۲ سال تاخیر در تحویل
فیلمی از گفت و گوی صمیمانه با مسن‌ترین خیاط بخش بندپی غربی در بابل
سفری معنوی به آستان مقدس امامزادگان سلیمان (ع) و حسن (ع) در آران و بیدگل + فیلم
تاریکی معابر اهالی شهرک مدنی کوثر همدان را به دردسر انداخت + فیلم