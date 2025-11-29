باشگاه خبرنگاران جوان - ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال در نشست خبری پیش از دیدار با فولاد خوزستان در خصوص این بازی اظهار داشت: فولاد رقیب خوبی است که منظم بازی میکند و مربی باتجربهای دارند. بازی راحتی پیش روی ما نیست ولی هدفمان کسب سه امتیاز است.
وی افزود: امیدوارم فردا هواداران مثل بازی با الوصل ورزشگاه را پر کنند. امیدوارم زمین بازی بهتر از بازی قبلی باشد.
سرمربی استقلال در خصوص آخرین وضعیت منیر الحدادی ستاره مراکشی این تیم عنوان کرد: منیر به بازی فردا نمیرسد و باید ببینیم شرایط او برای بازی بعدی چیست.
ساپینتو در خصوص برگزاری رقابتهای لیگ برتر با توجه به آلودگی شدید شهر تهران اظهار داشت: این آلودگی هوا برای همه بد است و در بازی قبلی برخی بازیکنان در نفس کشیدن مشکل داشتند. سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال تصمیم گیری در خصوص برگزاری بازی در هوای آلوده را برعهده دارند.
وی در مورد شرایط حبیب فرعباسی و همچنین عملکرد آدان گفت: الان فرعباسی روی فرم نیست. من به هر دو دروازهبان خود اعتماد دارم. باید ببینیم فردا چه کسی درون دروازه قرار میگیرد. تیم الوصل بازی قبلی دو فرصت داشت؛ گلی که خوردیم هم مسئولیتش با دفاع بود نه آدان. امیدوارم فردا کلینشیت داشته باشیم و برنده بازی شویم.
سرمربی استقلال در خصوص حواشی داوری دیدار روز گذشته پرسپولیس و شمسآذر قزوین بیان کرد: چیزی که در بازی پرسپولیس و شمسآذر اتفاق افتاد پنالتی بود و تصمیم آنها غیر قابل باور است. فدراسیون باید روی این قضاوت ها جدی باشد. این فصل تیمی باید قهرمان شود که عملکردش بهتر باشد. نمیخواهم برای ما کار بزرگی انجام بدهند ولی نباید مثل دیروز به یک تیم هدیه بدهند. به همه احترام می گذارم اما در اول فصل هم قضاوتهای ناعادلانهای در بازی با استقلال خوزستان رخ داد. البته یک جاهایی باید از داوران هم تشکر کنیم. روز گذشته نگرفتن پنالتی باعث نگرانی من شد. حس من درستی و صداقت است و اگر پنالتی بود باید میگرفتند.
منبع: باشگاه استقلال تهران