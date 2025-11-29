نخست‌وزیر لهستان از اعضای پیمان آتلانتیک شمالی خواست تا مأموریت اولیه این اتحادیه برای مقابله با اتحاد جماهیر شوروی را به خاطر بیاورند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛  اعظم پورکند- دونالد توسک، نخست‌وزیر لهستان، از اعضای پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) خواست تا مأموریت اولیه این اتحادیه برای مقابله با اتحاد جماهیر شوروی را به خاطر بیاورند.

او گفت: «ناتو برای دفاع از غرب در برابر تجاوز اتحاد جماهیر شوروی، یعنی در برابر روسیه ایجاد شد؛ و پایه و اساس آن همبستگی بود، نه منافع خودخواهانه. امیدوارم چیزی تغییر نکرده باشد.»

اظهارات توسک در حالی مطرح می‌شود که جنگ بین روسیه و اوکراین ادامه دارد و دو طرف از حملات جدید خبر داده‌اند. این اظهارات هم‌زمان با مذاکرات جاری با هدف پایان دادن به درگیری است که اعضای اصلی ناتو در آن مشارکت دارند.

