باشگاه خبرنگاران جوان ؛ اعظم پورکند- دونالد توسک، نخستوزیر لهستان، از اعضای پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) خواست تا مأموریت اولیه این اتحادیه برای مقابله با اتحاد جماهیر شوروی را به خاطر بیاورند.
او گفت: «ناتو برای دفاع از غرب در برابر تجاوز اتحاد جماهیر شوروی، یعنی در برابر روسیه ایجاد شد؛ و پایه و اساس آن همبستگی بود، نه منافع خودخواهانه. امیدوارم چیزی تغییر نکرده باشد.»
اظهارات توسک در حالی مطرح میشود که جنگ بین روسیه و اوکراین ادامه دارد و دو طرف از حملات جدید خبر دادهاند. این اظهارات همزمان با مذاکرات جاری با هدف پایان دادن به درگیری است که اعضای اصلی ناتو در آن مشارکت دارند.