کارشناس بازار سرمایه در خصوص شرایط بازار سهام نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - زهرا عرب، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بازار امروز در حالی آغاز شد که از همان دقایق ابتدایی می‌شد وزن سنگین اخبار بیرونی را روی شانه‌هایش دید؛ بازاری که می‌دانست در دل گزارش‌ها و مفروضات اقتصادی نشانه‌های مثبتی نهفته است، اما ترس‌های ریز و درشت آرامش سطحی هفته‌های قبل را بر هم زده و دوباره دست بازار را یخ کرده است.

او ادامه داد: بازار در نیمه نخست تلاش کرد روی پای خود بایستد، قدرت خریدار به‌خصوص از سمت حقوقی‌ها قابل اتکا بود و فروشنده‌ها هم آن‌طور که باید نتوانستند میدان را از آنِ خود کنند. اما فشار صنایع سنگینی مثل خودرو و پالایشی‌ها اجازه نداد حال بازار خوب شود و همین کافی بود تا دوباره فضای احتیاط یقه‌به‌یقه بر معاملات سایه بیندازد.

عرب تصریح کرد: در نگاه اول شاید کسی بگوید بعد از عبور شاخص از قله و شکست مقاومت تاریخی، این رفتار‌ها طبیعی است و بخشی از اصلاح رفتاری بازار محسوب می‌شود؛ اما واقعیت این است که بازار امروز با پازلی چندلایه مواجه است؛ پازلی که بخش مهمی از آن اقتصادی نیست.

او با اشاره به عامل سیاسی که بر رفتار بازار تأثیر گذاشته‌ است اشاره کرد و گفت: بازار این عامل را کنار نرخ بهره، بودجه، گزارش‌ها و نرخ ارز می‌گذارد و طبیعی است که تصمیم‌گیری کمی سخت شود. این هفته، هفته‌ای است که وزن‌کشی اخبار سیاسی قبل از هر تحلیل و معامله‌ای باید انجام شود؛ بازار بدون آن حتی یک قدم هم جلو نمی‌رود.

او به سه دسته خبر مهم برای این هفته اشاره کرد و گفت: اگر از سایه سیاست فاصله بگیریم، بازار سه منبع خبری مهم و اثرگذار را دنبال می‌کند: ۱. مفروضات بودجه و اخبار اقتصادی که مسیر بسیاری از صنایع را تعیین می‌کند؛ از نرخ خوراک تا قیمت‌گذاری و سیاست ارزی. ۲. اخبار گروه‌ها و صنایع که در هفته‌های اخیر دیدیم که تنها یک خبر از حذف عوارض یا تغییر فرمول نرخ‌گذاری، چگونه مسیر گروهی را تغییر می‌دهد. در این دور نیز پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها، پالایشی‌ها، خودرویی‌ها و معدنی‌ها در مرکز توجه هستند. ۳. گزارش‌های ماهانه و فصلی که بازار در دو ماه آینده در بمباران گزارش‌ها قرار دارد؛ از گزارش‌های ماهانه همین امروز گرفته تا گزارش‌های ۹ ماهه و حتی تلفیقی‌ها.

عرب در پایان خاطرنشان کرد: بازار با همه ریسک‌های بیرونی، هنوز پتانسیل بنیادی قدرتمندی دارد؛ اما مشکل اینجاست که در این فصل، اخبار می‌تواند اثر تمام گزارش‌ها را خنثی کند و همین باعث می‌شود بازار یک قدم جلو، نیم‌قدم عقب حرکت کند. به نظر، مسیر هفته از اینجا به بعد دو بخش دارد: اگر حتی یک خبر خوب سیاسی یا ارزی برسد، بازار می‌تواند دوباره مسیر صعودی را بازیابی کند. اما اگر فضای تنش‌آلود ادامه یابد، نقدینگی به سمت صندوق‌های طلا و ابزار‌های کم‌ریسک متمایل می‌شود و بازار سهام صعود با ترمز را تجربه خواهد کرد.