باشگاه خبرنگاران جوان - وبگاه تِک‌اِکسپلور در گزارشی آورده است: پژوهشگران دانشگاه مؤسسه فناوری سلطنتی ملبورن استرالیا راه‌حل نوآورانه‌ای برای کاهش انتشار کربن در صنعت ساخت‌وساز ارائه کرده‌اند: تبدیل تفاله قهوه به بتن مستحکم‌تر و سازگار با محیط‌زیست. این کشف نه تنها استحکام بتن را تا ۳۰ درصد افزایش می‌دهد، بلکه انتشار کربن (دی‌اکسیدکربن و گاز‌های گلخانه‌ای مؤثر در گرمایش زمین) را نیز تا یک‌چهارم کاهش می‌دهد و فشار بر منابع طبیعی شن را کم می‌کند.

از فنجان قهوه تا ساختمان‌های آینده

یافته‌های جدید نشان می‌دهد تفاله قهوه مصرف‌شده که روزانه هزاران تُن از آن دور ریخته می‌شود، می‌تواند به ماده‌ای ارزشمند در تولید بتن تبدیل شود. این کشف می‌تواند تحول بزرگی در صنعت ساخت‌وساز ایجاد کند.

مزایای سه‌گانه این نوآوری

کاهش ۲۶ درصدی ردپای کربن در بتن.

افزایش ۳۰ درصدی استحکام بتن.

حفاظت از منابع طبیعی با کاهش مصرف شن.

چگونه قهوه به بتن تبدیل می‌شود؟

پژوهشگران با حرارت‌دادن تفاله قهوه در دمای ۳۵۰ درجه سانتی‌گراد و در محیط بدون اکسیژن، ماده‌ای به نام بیوچار (زغال زیستی) تولید می‌کنند. وقتی این پودر جایگزین بخشی از شن در بتن می‌شود، نه تنها ساختار بتن را مستحکم‌تر می‌کند، بلکه به‌عنوان یک مخزن کربن نیز عمل می‌کند و از انتشار آن به جَو جلوگیری می‌کند.

آینده سبز در راه است

دکتر جینگ‌شوان ژانگ (Jingxuan Zhang)، سرپرست این پژوهش می‌گوید: یافته‌های ما مسیر را برای آزمایش‌های واقعی هموار می‌کند. ما نشان دادیم بیوچار قهوه می‌تواند ردپای کربن بتن را کاهش دهد.

این طرح هم‌اکنون در حال گسترش است و گروه پژوهشی با صنعت و دولت‌های محلی برای اجرای طرح‌های ساختمانی همکاری می‌کند. از جمله دستاورد‌های فعلی می‌توان به ساخت نخستین پیاده‌رو با بتن حاوی بیوچار قهوه اشاره کرد.

این نوآوری نمونه درخشان دیگری از اقتصاد چرخه‌ای است که در آن پسماند به منبعی ارزشمند تبدیل می‌شود.

منبع: ایرنا