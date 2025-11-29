باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- اطلاعیه فروش اینترنتی محصولات گروه خودروسازی سایپا (ویژه متقاضیان عادی و قانون حمایت از خانواده) منتشر شد

آغاز ثبت نام یک‌شنبه، مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹، ساعت ۱۰:۰۰ صبح

الزامات عمومی: به‌روزرسانی اطلاعات شخصی و دریافت کد کاربری و رمز عبور پیش از موعد مقرر الزامی است.

الف) شرایط اختصاصی متقاضیان عادی:

۱.حداقل سن: ۱۸ سال تمام.

۲.محدودیت کد ملی: ثبت‌نام حداکثر یک دستگاه خودرو برای هر کد ملی.

۳.محدودیت پلاک فعال: متقاضیان دارای پلاک فعال امکان خرید ندارند (به استثناء خودروهای با عمر بیش از ۵ سال).

۴.محدودیت خرید قبلی: عدم فاکتور قطعی خرید طی ۴۸ ماه گذشته از سایپا و ایران‌خودرو، و ۲۴ ماه از سایر خودروسازان.

ب) شرایط اختصاصی طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مادران):

این طرح فعال است و شامل مادرانی می‌شود که فرزند دوم یا مابعد آنها پس از تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ متولد شده است. در این طرح، محدودیت‌های سنی، پلاک فعال و محدودیت خرید قبلی اعمال نخواهد شد. ثبت‌نام از طریق پیش‌ثبت‌نام اولیه خواهد بود.

گفتنی است در این دوره دو مدل خودرو اطلس و ساینا با استانداردهای 85 گانه عرضه خواهد شد.