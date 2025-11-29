باشگاه خبرنگاران جوان _ محمد رضا سلامی ریک اظهار کرد: در اجرای گشت های شبانه روزی و مستمر یگان محیط زیست از مناطق تحت مدیریت شهرستان مرزی آستارا ۱۰ متخلف ،زنده گیری پرندگان که به صورت غیرمجاز در ساعات مختلف شبانه روز اقدام به صید بیش از ۵۰ قطعه از پرندگان وحشی با تور می کردند شناسایی و ادوات جرم آنها توقیف و ضبط شد.

سلامی ریک ادامه داد: پرندگان صید شده پس از انتقال به اداره حفاظت محیط زیست و اطمینان از توانایی پرواز و سلامت آنها، توسط محیطبانان در زیستگاه های مناسب به دامان طبیعت بازگردانده شدند و متخلفین با دریافت ضرر و زیان به دادگاه معرفی شدند.

رییس اداره محیط زیست شهرستان آستارا تصریح کرد: سهره از راسته گنجشک سانان است؛ دارای حدود ۱۲ سانتیمتر طول و سرش به رنگ قرمز روشن یا سیاه و سفید است و گونه طلایی به دلیل برخورداری از صدای آهنگین و سیمای زیبا به محیط زیست شکلی دلنشین تر می دهد.

