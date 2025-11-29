سلامت اجتماعی نیازمند حمایت پایدار شهرداری و خیرین است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سید ابراهیم حسینی، رئیس شورای شهر شیراز، در جریان بازدید از اقامتگاه همراه بیمار سعدی، بر ضرورت توجه پایدار به موضوع سلامت اجتماعی و حمایت از بیماران و همراهان بیمار تأکید کرد.

او با اشاره به کمک‌های خیرین در ساخت مراکز همراه بیمار و بیمارستان‌ها، گفت: این مراکز با سرمایه‌گذاری‌های بزرگ از جمله کمک ۴۰۰ میلیارد تومانی خیرین ایجاد شده‌اند و اکنون نیازمند سازوکار مشخص برای نگهداری و تأمین هزینه‌های جاری هستند.

حسینی افزود: در کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر، موضوع اختصاص بخشی از اعتبارات شهرداری به حوزه سلامت اجتماعی تصویب و به تأیید فرمانداری رسید. این مصوبه راه را برای حمایت پایدار از چنین مجموعه‌هایی باز می‌کند.

او افزود: پیشنهاد ما تقسیم مسئولیت است؛ بخشی از هزینه‌ها بر عهده خیرین و بخشی بر عهده شهرداری تا این خدمات به صورت مستمر ادامه یابد.

رئیس شورای شهر شیراز همچنین با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی گفت: بسیاری از همراهان بیمار هنوز این مراکز را نمی‌شناسند. رسانه‌ها باید در معرفی این مجموعه‌ها نقش‌آفرینی کنند تا بیماران و خانواده‌هایشان از این خدمات بهره‌مند شوند.

او شیراز را شهر مهربانی خواند و افزود: این شهر سومین حرم اهل بیت است و باید الگویی برای کشور باشد. خوشحالیم که در نقشه‌های تیپ بیمارستانی جدید، بخش همراه بیمار به‌طور استاندارد پیش‌بینی شده و این نشان می‌دهد تجربه شیراز به سایر نقاط کشور منتقل شده است.

حسینی در پایان تأکید کرد: هدف ما این است که بیمار و خانواده‌اش جز رنج بیماری، دغدغه دیگری نداشته باشند. این اقدام انسانی، وظیفه‌ای مشترک میان شورا، شهرداری، دولت و مردم است و باید با همکاری همه نهاد‌ها به نتیجه برسد.

او گفت: اداره مستقیم این مراکز وظیفه ذاتی شهرداری نیست، اما کمک به آنها یک وظیفه انسانی و اجتماعی است. شهرداری باید بخشی از بار را از دوش مردم بردارد و در کنار خیرین قرار گیرد تا خدمات پایدار به بیماران ارائه شود.

حسینی با اشاره به بازدید از این اقامتگاه همراه بیمار افزود: وقتی روزانه صد‌ها نفر از کف خیابان‌ها، هتل‌ها یا حتی خودرو‌های شخصی به این مراکز منتقل می‌شوند، نشان می‌دهد که این اقدام خیرین چه تأثیر بزرگی در کاهش هزینه‌ها و مشکلات مردم دارد. شورای شهر نیز وظیفه دارد این حرکت را حمایت کند.

او با بیان اینکه خیرین در طول دو دهه گذشته بار‌های سنگینی از دوش نظام برداشته‌اند، اظهار داشت: در حوزه سلامت تاکنون بیش از ۷۵ هزار میلیارد ریال توسط خیرین هزینه شده و صد‌ها هزار مترمربع فضای درمانی ساخته شده است. همچنین صندوق‌های حمایتی بیماران و دانشجویان نخبه توسط خیرین فعال شده که نمونه‌ای ارزشمند از فرهنگ نوع‌دوستی در شیراز است.

رئیس شورای شهر شیراز تأکید کرد: خیرین الزاما افراد ثروتمند نیستند؛ بسیاری از آنان با زندگی ساده و حتی در کانکس در کنار پروژه‌ها حضور دارند تا کار به نتیجه برسد. این نگاه انسانی باید مورد احترام قرار گیرد و شورا و شهرداری نیز هر اقدامی که مغایرت قانونی نداشته باشد برای حمایت از این حرکت انجام خواهند داد.

حسینی در پایان با اشاره به جایگاه ویژه شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت گفت: شیراز شهر مهربانی است و باید الگوی کشور در فرهنگ خیرین و حمایت اجتماعی باشد. ما در شورا و شهرداری خود را موظف می‌دانیم که در کنار خیرین باشیم تا خدمات به مردم پایدار و گسترده‌تر شود.

علی‌اکبر رامجردی، مدیرعامل مجمع خیرین تأمین سلامت فارس، در جمع خبرنگاران حاضر در این بازدید با اشاره به فعالیت‌های این مجمع طی دو دهه گذشته گفت: از سال ۱۳۸۲ تاکنون، یکی از مهم‌ترین اقدامات ما نیازسنجی و اولویت‌بندی خدمات حوزه سلامت بوده است. بسیاری از نیاز‌هایی که مردم حتی از آن اطلاع نداشتند، از جمله اقامتگاه همراه بیمار، در این فرآیند شناسایی و اجرایی شد.

او افزود: اولین کلنگ‌زنی اقامتگاه همراه بیمار در زینبیه شیراز انجام شد و امروز پس از ۲۲ سال، ساخت اقامتگاه همراه بیمار به عنوان بخشی از نقشه بیمارستان‌ها در وزارت بهداشت پذیرفته شده و به الگویی ملی تبدیل شده است. اکنون در شیراز و برخی شهرستان‌ها، ۱۸ اقامتگاه فعال داریم که روزانه حدود ۴۵۰ نفر از بیماران و همراهانشان در آنها اسکان داده می‌شوند.

رامجردی با اشاره به هزینه‌های نگهداری این مراکز اظهار داشت: هزینه هر نفر در شبانه‌روز حدود ۱۵۰ هزار تومان برآورد شده است. برای تأمین این هزینه‌ها صندوقی ایجاد شده و خیرین کمک‌های قابل توجهی داشته‌اند، اما حدود ۴۰ درصد از افراد حتی توان پرداخت همین مبلغ را ندارند. از این رو، انتظار داریم شورای اسلامی شهر و شهرداری شیراز در نگهداری و اداره این مراکز مشارکت کنند.

او ادامه داد: این ساختمان‌ها هیچ منفعت شخصی ندارند و تمامی درآمد‌ها صرف خدمات بیماران نیازمند می‌شود. با این حال، تراز مالی منفی است و برای ادامه فعالیت نیازمند حمایت جدی هستیم. همچنین پایان کار برخی ساختمان‌ها که بدون پروانه، اما با نظارت فنی ساخته شده‌اند باید توسط شهرداری صادر شود تا بتوانیم مجوز‌های گردشگری و خدماتی لازم را دریافت کنیم.

مدیرعامل مجمع خیرین تأمین سلامت فارس در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت اطلاع‌رسانی تأکید کرد و گفت: بسیاری از مردم هنوز از وجود این اقامتگاه‌ها بی‌خبرند. رسانه‌ها باید این خدمات را معرفی کنند تا مردم حمایت‌های هدفمند خود را به این مراکز اختصاص دهند.

رامجردی ضمن قدردانی از حمایت‌های شهرداری و شورای شهر شیراز گفت: هر کمکی که به این مراکز شود، در حقیقت حمایت از بیماران نیازمند است. ما سه درخواست اصلی داریم: کمک به نگهداری و اداره اقامتگاه‌ها، صدور پایان کار ساختمان‌ها، و تقویت اطلاع‌رسانی عمومی. امیدواریم با همراهی همه دستگاه‌ها و خیرین، این خدمات پایدار بماند و الگویی برای سایر شهر‌های کشور شود.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر شیراز نیز در این بازدید گفت: کمیسیون سلامت شورای شهر شیراز با هدف پایداری و ارتقای خدمات مراکز سلامت اجتماعی، طرحی را تصویب کرده است که امکان اختصاص اعتبارات هدفمند و حمایت مستمر از این مراکز را فراهم می‌کند.

مسعود زارعی، با اشاره به اهمیت حفظ و نگهداری مراکز سلامت افزود: این مراکز، به ویژه اقامتگاه‌های همراه بیمار، نتیجه همکاری خیرین، شورای شهر و شهرداری هستند و باید اطمینان حاصل شود که خدمات ارائه‌شده به بیماران و همراهانشان با کیفیت و مستمر ادامه یابد.

او همچنین تأکید کرد: سهمی از منابع مالی باید به صورت سالانه برای نگهداری و مدیریت این مراکز اختصاص یابد تا انگیزه خیرین و استمرار خدمات تضمین شود.

به گفته زارعی، تصویب این مصوبه مسیر قانونی و بودجه‌ای لازم برای پایداری مراکز سلامت اجتماعی را هموار کرده و زمینه بهره‌مندی هدفمند شهروندان از این خدمات را در آینده فراهم می‌کند.