باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- ایمان محرابی نیا مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه های کشور اظهار داشت: ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) حدفاصل ماسال تا مجلار و محدوده‌های انارک و ولی آباد ، محور هراز مسیر (رفت و برگشت) محدوده سه راهی چلاو ، آزادراه پردیس – تهران حدفاصل تونل شماره ۴ تا تونل شماره ۲ را شاهد هستیم.

وی ادامه داد: ترافیک سنگین در محور قدیم بومهن – تهران محدوده پیچ‌های جاجرود گزارش شده اما تردد روان در محور فیروزکوه، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت مسیر (رفت و برگشت) و محور‌های چالوس مسیر (جنوب به شمال)، محور قدیم تهران – بومهن و آزادراه تهران – پردیس را شاهد هستیم.

او بیان کرد: ترافیک سنگین در آزادراه تهران – کرج – قزوین حدفاصل شهرک جهان نما تا پل فردیس، آزادراه قزوین – کرج محدوده گلشهر و حدفاصل مهرویلا تا پل فردیس ، آزادراه تهران – ساوه حدفاصل فیروزبهرام تا رضی آباد، محور تهران – شهریار در برخی از مقاطع گزارش شده است.