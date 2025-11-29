مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت های کشور گفت: ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) حدفاصل ماسال تا مجلار و محدوده‌های انارک و ولی آباد گزارش شده است.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- ایمان محرابی نیا مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه های کشور اظهار داشت:  ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) حدفاصل ماسال تا مجلار و محدوده‌های انارک و ولی آباد ، محور هراز مسیر (رفت و برگشت) محدوده سه راهی چلاو ،  آزادراه پردیس – تهران حدفاصل تونل شماره ۴ تا تونل شماره ۲ را شاهد هستیم.

وی ادامه داد:  ترافیک سنگین در محور قدیم بومهن – تهران محدوده پیچ‌های جاجرود گزارش شده اما  تردد روان در محور فیروزکوه، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت مسیر (رفت و برگشت) و محور‌های چالوس مسیر (جنوب به شمال)، محور قدیم تهران – بومهن و آزادراه تهران – پردیس را شاهد هستیم.

او بیان کرد: ترافیک سنگین در آزادراه تهران – کرج – قزوین حدفاصل شهرک جهان نما تا پل فردیس، آزادراه قزوین – کرج محدوده گلشهر و حدفاصل مهرویلا تا پل فردیس ، آزادراه تهران – ساوه حدفاصل فیروزبهرام تا رضی آباد، محور تهران – شهریار در برخی از مقاطع گزارش شده است.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترافیک سنگین
