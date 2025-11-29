باشگاه خبرنگاران جوان -تیم هیئت آمادگی جسمانی و تندرستی استان قم در نخستین دوره مسابقات آیتمی فیوژن فیتنس کشور به عنوان نایب‌قهرمانی تیمی دست یافت.

در بخش انفرادی هم ورزشکاران قمی در رده‌های سنی مختلف عملکرد موفقی داشتند؛ در رده سنی ۵۰ سال به بالا، یعقوب خلیلی به مقام سوم رسید. در رده ۴۱ تا ۵۰ سال، علیرضا وسیقی جمشید مقام دوم را کسب کرد و در رده ۲۱ تا ۳۰ سال نیز مهدی میرزایی عنوان سوم را به دست آورد.

در جدول تیمی استان‌ها، قزوین مقام اول، قم مقام دوم و تیم فارس الف مقام سوم را از آن خود کردند.

سرپرستی تیم اعزامی قم به این مسابقات را محمدحسن محمدی بر عهده داشت.

این رقابت‌ها به میزبانی استان فارس و در شهر شیراز برگزار شد.

منبع:ورزش و جوانان قم