رئیس جمهور آمریکا هشدار داد که حریم هوایی ونزوئلا و اطراف آن باید بسته در نظر گرفته شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز شنبه در بحبوحه تشدید تنش با رئیس جمهور ونزوئلا هشدار داد که حریم هوایی بر فراز و در اطراف ونزوئلا باید بسته در نظر گرفته شود.

ترامپ در شبکه تروث سوشال خود نوشت: «خطاب به همه خطوط هوایی، خلبانان، فروشندگان مواد مخدر و قاچاقچیان انسان؛ لطفاً حریم هوایی بر فراز و اطراف ونزوئلا را به طور کامل بسته در نظر بگیرید.»

این بیانیه در حالی منتشر می‌شود که دولت ترامپ با استقرار گسترده نظامی در کارائیب که شامل بزرگترین ناو هواپیمابر جهان نیز می‌شود، فشار بر ونزوئلا را افزایش داده است.

منبع: رویترز