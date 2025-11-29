یک مرد در بندرعباس همسرش و یک مرد بیگانه دیگر را به قتل رساند و سپس خودکشی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ مردی در بندرعباس همسر خود و فرد دیگری را با شلیک گلوله به قتل رساند و‌پس از آن با شلیک گلوله دیگری، خودکشی کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس گفت: این حادثه ساعت ۱۹ دیشب رخ داد که پس از اعلام مرکز فوریت‌های ۱۱۰ مبنی بر یک مورد تیراندازی منجر به فوت در یکی از محلات بندرعباس کوچه های پردیس، بلافاصه مأموران با تشکیل گروهی به محل اعزام شدند.

سرهنگ علی اکبر مرادی افزود: پس از حضور مأموران در محل مشخص شد فردی با یک قبضه سلاح گرم همسر ۳۰ ساله خود را به قتل رسانده و یک نفر دیگر حدوداً ۴۵ ساله با چاقو خوردگی از ناحیه زیر بغل، دچار تیر خوردگی شده و هرسه فوت شده‌اند.

وی گفت: در بازرسی میدانی از محل حادثه یک قبضه سلاح جنگی کلت کمری کشف شد

فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس افزود: پس از حضور میدانی دادستان بندرعباس و عوامل تخصصی پزشکی قانونی و پلیس آگاهی استان در صحنه و بررسی‌های تخصصی و نهایی مشخص شد قاتل، همسر خود و یک نفر دیگر حاضر در منزل را با اسلحه به قتل رسانده و سپس با همان اسلحه خودکشی کرد.

سرهنگ علی اکبر مرادی گفت: اقدامات قضایی و پلیسی برای بررسی و کشف علت و انگیزه وقوع قتل و سایر زوایای پنهان این حادثه در دستور کار قرار دارد.

فرمانده انتظامی بندرعباس افزود: با هماهنگی قضایی اجساد متوفیان برای بررسی علت تامه فوت به پزشکی قانونی بندرعباس انتقال شد.

سرهنگ مرادی گفت: در این رابطه دو دستگاه خودرو سواری پژو ۴۰۵ و تیبا متعلق به مقتولان به کلانتری منتقل شدند.